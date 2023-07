LEGO espande la linea di Star Wars con nuovi e supergalattici set

Durante il San Diego Comic-Con, il Gruppo LEGO ha entusiasmato i fan di Star Wars con l’annuncio di tre nuovi set che si aggiungono alla linea LEGO Star Wars. Due di questi set sono strettamente collegati alla nuova serie in streaming su Disney+, intitolata “Star Wars: Ahsoka”, che andrà in onda a partire dal 23 agosto. Inoltre, è stata svelata una versione in mattoncini di uno dei personaggi più amati dell’universo di Star Wars: Chewbacca.

La nuova serie “Star Wars: Ahsoka” si svolge dopo la caduta dell’Impero e segue le avventure dell’ex Jedi Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson. Questa guerriera, emarginata e ribelle, si impegna a proteggere una galassia già vulnerabile da una nuova minaccia. Per coinvolgere i fan nell’avventura di Ahsoka, LEGO ha creato due set LEGO che ricreano due celebri astronavi della serie.

Il primo set è il LEGO Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano. Con questo modello di astronave, i bambini possono vivere le stesse emozioni dell’universo di Star Wars: Ahsoka a casa loro, grazie ai mattoncini LEGO. L’astronave è dotata di una cabina di pilotaggio apribile in cui possono essere posizionate le minifigure LEGO. Inoltre, è presente un carrello di atterraggio retrattile, due pistole da tiro e due vani portaoggetti per attrezzi e armi. Il set include anche le nuove minifigure LEGO di Ahsoka Tano, Sabine Wren, Professor Huyang e Marrok, oltre a numerosi accessori, tra cui spade laser, per stimolare il gioco creativo dei giovani avventurieri.

Il secondo set è il LEGO E-Wingdella Nuova Repubblica vs. Starfighterdi Shin Hati. Rivolto ai bambini dai 9 anni in su, questo set offre un entusiasmante inseguimento galattico. Esso presenta due modelli autenticamente dettagliati di astronavi di Star Wars, inclusi quattro minifigure LEGO dei personaggi iconici e una minifigure di un droide astromeccanico della Nuova Repubblica. Ciascuna astronave ha una cabina di pilotaggio in cui possono essere inserite le minifigure, due pistole da tiro e uno spazio per riporre le armi. Il caccia stellare E-Wing ha anche uno spazio dietro la cabina di pilotaggio e un carrello di atterraggio retrattile.

Questi due nuovi set si aggiungono al Ghost & Phantom II, precedentemente svelato il 9 luglio. I fan di LEGO e di Star Wars possono ora riprodurre le scene più epiche della serie, costruendo l’astronave Ghost e la sua navetta Phantom II e divertirsi con le minifigure del Generale Hera Syndulla, Tenente Beyta, Primo Ufficiale Hawkins, Jacen Syndulla e Chopper (C1-10P).

Inoltre, per rendere ancora più completa la collezione, il Gruppo LEGO ha presentato una nuova versione in mattoncini dello Wookiee più amato di sempre, Chewbacca. Con questo set, i fan possono riportare in vita le avventure di Chewbacca e vivere nuove storie insieme a uno dei personaggi più iconici della saga di Star Wars.