LEGO Icons lancia il nuovo set Land Rover Classic Defender 90

Il Gruppo LEGO si è unito alla celebrazione dei 75 anni di storia della Land Rover Defender proponendo una nuova avventura: il nuovo LEGO Icons Land Rover Classic Defender 90.

Il set da 2.336 pezzi è completo di tutti gli accessori necessari per una spedizione in fuoristrada. Il modello ha un formato due in uno, che consente ai costruttori di creare un modello stradale o personalizzarlo per l’avventura.

La Land Rover Defender è stata protagonista di 75 anni di spedizioni all-terrain, diventando un’icona nel mondo dei fuoristrada e della guida estrema. Questo veicolo è stato utilizzato in molte missioni umanitarie, in luoghi in cui altri mezzi non potevano arrivare, dimostrando la sua affidabilità, resistenza e versatilità.

Il nuovo modello in mattoncini LEGO, lungo 32 cm, riflette tutto questo, con una gamma di accessori che rendono il modello estremamente realistico. Il set comprende un portapacchi da tetto, snorkel, paraurti anteriore con verricello funzionante, corrimano e cassetta degli attrezzi, oltre a piastre di trazione per l’attraversamento di fango e sabbia. LEGO Icons Land Rover Classic Defender 90 ha anche sterzo e sospensioni funzionanti, porte e cofano apribili e un interno con dettagli basati sulla Defender Classic a grandezza naturale.

Il LEGO Icons Land Rover Classic Defender 90 è destinato a diventare un must-have per i collezionisti e gli appassionati di fuoristrada. Il set è perfetto per tutti coloro che amano costruire e creare oggetti con le proprie mani, e per chi vuole vivere l’avventura della Land Rover Defender senza uscire da casa.