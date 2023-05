LEGO: idee regalo per la Festa della Mamma

La Festa della Mamma si avvicina e ci chiediamo come renderla ancora più speciale e originale, esprimendo tutto il nostro amore. Il Gruppo LEGO ha la soluzione, offrendo idee regalo per soddisfare tutte le passioni delle nostre eroine. Che siano mamme romantiche, appassionate di astri e galassie o del mondo Disney, l’azienda danese ha pensato a ognuna di loro. L’unica condizione è quella di costruire insieme i meravigliosi set e creare dei momenti preziosi da conservare sempre con sé.

La linea LEGO Botanical è perfetta per le mamme romantiche che amano i fiori, le piante e la natura. Le novità di quest’anno sono il Bouquet Campestre LEGO e il Centrotavola con Fiori Secchi LEGO. Il Bouquet presenta ben otto varietà di fiori e arbusti con steli regolabili, come fiordalisi, lavanda, papaveri, anterisco, felci, gerbere, speronella e lupini. Questi meravigliosi fiori possono essere esposti nel proprio vaso preferito, decorando e colorando la casa.

Il Centrotavola con Fiori Secchi LEGO, invece, è perfetto per chi ama i toni caldi dell’autunno e si sviluppa attorno alla bellezza della rosa e della gerbera. La collezione LEGO Botanical, della linea Adults, stimola la creatività ed è perfetta da costruire insieme. Una volta create, le composizioni possono diventare originali decorazioni.

Per le mamme appassionate di spazio, universo e stelle, il nuovo set LEGO Ideas Storie dell’Era Spaziale è il regalo perfetto. Ispirato ai miti e ai film fantascientifici degli anni ’80, permette di immergersi nella galassia ed esplorare l’universo e nuovi mondi, costruendo quattro cartoline 3D che rappresentano diverse ambientazioni spaziali. Queste potranno essere esposte sul tavolo o appese sulla parete di casa, separatamente o tutte assieme.

Infine, il set celebrazione dei 100 anni di Disney LEGO BrickHeadz è perfetto per rievocare la magia dei primi personaggi Disney. È composto da Oswald il coniglio fortunato, Topolino, Biancaneve e Trilli. Una volta assemblati, i modelli si prestano per essere esposti grazie alla base che si trova all’interno del set. È un gioco perfetto da fare insieme, per ricordare i propri momenti Disney preferiti.