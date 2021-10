Lego: idee regalo per un Natale speciale

Il Gruppo LEGO è pronto a far vivere l’atmosfera delle feste a tutti i fan e le fan del brand danese in maniera ancora più speciale, grazie ad alcune proposte regalo che renderanno magica la mattina di Natale. L’azienda, ha infatti pensato ad alcune idee che faranno sognare tutti gli amanti del mattoncino e non solo.

Imparare a costruire:

Per stupire i più piccini, il set LEGO Disney Mickey and Friends – Autopompa e caserma di Topolino e i suoi amici, che con la sua ricchezza di dettagli è perfetto per i bambini dai 4 anni in su. Pensato per stimolare il gioco di ruolo, questo set è ricco di entusiasmanti elementi e funzioni, oltre a 2 Starter Brick per garantire una divertentissima esperienza di gioco. Ogni bustina di mattoncini contiene un modello giocattolo e un personaggio, in modo che i bambini possano iniziare subito a giocare! Il set comprende una caserma dei pompieri e un’autopompa, oltre a 3 minifigure e il cane Pluto, che appare per la prima volta nei set LEGO.

Tutti sulle giostre!

I fan della linea LEGO Friends adoreranno ricevere sotto l’albero il set LEGO Friends Le Montagne russe del luna park magico : adulti e bambini si divertiranno a ricreare la gioia del luna park mentre costruiscono ed esplorano questo grande set. Questo modellino da 974 pezzi permette infiniti modi di giocare con la creatività. Al centro del palcoscenico c’è il tendone con un grande tetto in tessuto, sede dello spettacolo di magia, dove i bambini possono trasformarsi con la fantasia in mago e far scomparire le mini-doll LEG, con l’aiuto di una scatola con una funzione intelligente. Questo grande set include 4 mini-doll giocattolo per un’infinità di giochi di ruolo. Ci sono anche 2 giostre, 2 trucchi di magia, una bancarella dei popcorn, una cabina fotografica e un tendone con tetto in tessuto che ospita lo spettacolo.

Pronti per l’adrenalina?

Con il set LEGO City Truck dello Stunt Show è possibile eseguire salti e acrobazie spettacolari, e l’azione è assicurata! I bambini, grazie alla funzione a “carica e vai” delle moto, possono destreggiarsi con lanci dalla rampa e salti per colpire il bersaglio.

I set LEGO City Stuntz mettono i bambini al centro dell’azione grazie a strutture realistiche e personaggi divertenti che ispirano il gioco di ruolo di fantasia basato su eventi della vita reale. Il set è completo di tutto il necessario per costruire un enorme camion con rampe di lancio e di atterraggio, vasca funzionante; inclusi anche la moto acrobatica con funzione “carica e vai”, 4 minifigure con accessori e altro.

It’s LEGO Luigi Time!

L’universo interattivo LEGO Super Mario ha accolto anche lo Starter Pack Avventure di Luigi (71387), che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini LEGO. Costruito con la stessa tecnologia di suo fratello, LEGO® Luigi™ è dotato di un sensore che rileva i colori, uno schermo LCD per visualizzare le diverse reazioni al movimento e un altoparlante che riproduce suoni e musiche iconiche della serie di videogiochi Super Mario. Con LEGO Luigi , i bambini dai 6 anni in su possono “portare ad un livello successivo” l’esperienza LEGO Super Mario™. Questo set è un ulteriore punto d’ingresso al mondo di LEGO Super Mario ed è compatibile con lo Starter Pack di LEGO Mario, tutti i Pack di Espansione, i Pack Personaggi da collezione e i Power-Up Pack.

Ritorno agli anni ‘60

Per i più affezionati al tema di LEGO Super Mario, il regalo perfetto è il set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64™ (71395): un nuovo iconico set ispirato al videogioco 3D di Nintendo. Il set, consiste in un grande blocco costruito in mattoncini che si apre per rivelare quattro diversi livelli del gioco originale: il Castello di Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio e Lago di Lava. Inoltre, il set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 prevede diverse minifigure dei personaggi iconici, che possono essere inserite nelle scene per renderle ancora più dettagliate, come Mario e Peach. Grazie al gioco interattivo, è possibile anche introdurre le figure LEGO Mario o LEGO Luigi per aggiungere musica e suoni tipici del videogioco.

Ricreare un’icona

Nella wishlist dei fan adulti di LEGO e dello streetwear, immancabile l’incredibile set LEGO adidas Originals Superstar, parte della linea LEGO Adults. Proprio come nella realtà, questa versione LEGO presenta la stessa struttura delle classiche sneaker adidas Originals Superstar, con la tipica punta a conchiglia, il logo a forma di trifoglio e le 3 strisce. Questo set contiene 17 elementi LEGO extra per consentirti di costruire la sneaker destra o sinistra. Per un tocco di realismo in più, il modello è dotato di veri e propri lacci e si presenta nella scatola di scarpe originale adidas.