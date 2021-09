LEGO lancia la campagna “Rebuild The World”

Il Gruppo LEGO ha lanciato una nuova giocosa versione della sua campagna globale Rebuild the World che, giunta nel 2021 alla sua terza edizione, celebra i bambini come maestri del problem solving creativo e mostra il risultato che si può ottenere quando le persone lavorano insieme per superare le differenze e affrontare le sfide.

La scena principale del video è incentrata sulla storia di un cavaliere, i cui tentativi di attraversare un fiume per vedere il suo amico orso continuano a fallire. Vedendolo in difficoltà, un’intera città si unisce, mettendo insieme le abilità di ognuno, i diversi modi di pensare e i variegati talenti, per aiutare i due amici a riunirsi. Mentre il cavaliere finalmente riesce ad attraversare il fiume, il video rivela in modo giocoso come la storia e la soluzione del problema, siano state fantasiosamente concepite in realtà da un gruppo di bambini, intenti a costruire, disfare e ricostruire i vari tentativi attraverso il gioco LEGO.

LEGO System in Play è stata a lungo la piattaforma per eccellenza per la risoluzione creativa dei problemi. Tutti i bambini hanno la possibilità, attraverso il gioco LEGO, di realizzare qualsiasi cosa riescano ad immaginare, per provarla, capire come migliorarla e ricostruirla, proprio come i piccoli protagonisti della campagna, che si uniscono per costruire e trovare una soluzione al problema del cavaliere.

Questo processo aiuta i bambini a sviluppare abilità permanenti, come la risoluzione creativa dei problemi, la comunicazione e la resilienza, considerati da molti genitori fondamentali per aiutare i loro figli ad avere successo in futuro.

L’allegro video è accompagnato da una serie di brevi storie divertenti che descrivono gli infiniti modi in cui i mattoncini LEGO possono essere usati per superare le barriere e ricostruire il mondo attraverso la propria creatività. Una di queste immagini mostra ad esempio, un ippopotamo che guarda con ammirazione gli uccelli che volano nel cielo: per esaudire il suo sogno, al simpatico animaletto vengono date le ali LEGO che gli permettono di spiccare il volo e unirsi ai propri amici, accorciando in questo modo le distanze. In un altro frame invece, c’è un maiale che vorrebbe tanto vedere da vicino una giraffa: un problema che viene facilmente risolto aggiungendo alle zampe alcuni mattoncini, che gli consentono di aumentare la sua altezza.

La campagna Rebuild the World celebra la creatività dei bambini: li ispira a immaginare un mondo migliore e mostra come il gioco LEGO può aiutarli a sviluppare competenze essenziali per crescere e realizzarsi all’interno di esso.