LEGO lancia un nuovo set in collaborazione con Nintendo

Il Gruppo LEGO, in collaborazione con Nintendo, ha svelato il nuovo set LEGO Super Mario Pianta Piranha, una divertente ricostruzione estremamente dettagliata e snodabile dell’iconica pianta protagonista dei videogiochi di Super Mario™.

Composto da oltre 500 pezzi il set consente ai fan del mattoncino e di Super Mario di divertirsi con il noto personaggio: è possibile, infatti, muovere la testa, la bocca, il gambo e le foglie e creare nuove e divertenti pose.

L’esperienza di costruzione è pensata per partire dal basso e svilupparsi verso l’alto, in modo che la Pianta Piranha emerga dal tubo in cui è piantata, proprio come se stesse crescendo.

LEGO Super Mario Pianta Piranha è un’idea regalo divertente per gli appassionati di Nintendo, ma anche un perfetto auto regalo, da esporre in casa o in ufficio come parte integrante del proprio arredo!

Il modello fa parte della fortunata linea Adult, che comprende una serie di set a tema Super Mario, come ad esempio Il Potente Bowser, ciascuno progettato per evocare la nostalgia dei fan LEGO che ricordano l’idraulico più famoso del mondo come parte della propria infanzia.