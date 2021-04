LEGO: le immagini del telescopio “Hubble” in mattoncini

Come parte della campagna dedicata allo Spazio LEGO Go Beyond, le immagini del famoso telescopio spaziale Hubble sono state ricreate sotto forma di mattoncini LEGO e presentate in 168 LEGO store in tutto il mondo.

La campagna è iniziata con il lancio del set LEGO NASA Space Shuttle Discovery il mese scorso, che comprende sia la ricreazione dello shuttle, che del famoso telescopio spaziale Hubble.

Ideale per i costruttori adulti, il nuovo set è un modellino dettagliato della missione STS-31 che è stata effettuata nel 1990, e ha visto lo Space Shuttle Discovery e i suoi cinque membri dell’equipaggio lanciare il telescopio spaziale Hubble nel cosmo. Da allora, il telescopio spaziale Hubble ha condiviso immagini meravigliose del profondo universo, portando a scoperte nell’astrofisica e nell’esplorazione dello Spazio.

Il Gruppo LEGO ha ripreso tre varianti della famosa immagine dei “Pilastri della Creazione” e le ha ricreate come opere d’arte multidimensionali in mattoncini 20×20, nello stile dei bassorilievi, da esporre nei LEGO store. Gli amanti dei mattoncini potranno anche ricreare le proprie versioni a casa, grazie alle istruzioni contenute sul sito LEGO

Inoltre, per celebrare il lancio del nuovo LEGO NASA Space Shuttle Discovery, il Gruppo LEGO ha intervistato in esclusiva l’ex astronauta della NASA, la Dr. Kathy Sullivan, per rivelare i dettagli della sua esperienza a bordo della missione originale STS-31 effettuata della NASA, e com’erano gli originali in confronto alla ricostruzione dettagliata in versione LEGO della navicella spaziale e del famoso telescopio Hubble.

Commentando il set, la dottoressa Kathy Sullivan afferma: “Sono stata entusiasta di vedere la navetta spaziale in formato LEGO, e sono rimasta molto colpita dalla quantità di ricchi dettagli che sono riusciti a ricreare; dal modulo dove dormivamo e mangiavamo, fino a quella che chiamavamo la “stalla del latte” sul telescopio. Guardando il modello, è stato bello ricordare le mie esperienze nello Spazio lanciando il telescopio per la prima volta. Hubble è sicuramente il punto culminante della mia carriera. Questo modello LEGO è un ottimo modo per i costruttori LEGO e per i fan dello Spazio di appassionarsi ai viaggi nel cosmo, e di imparare di più sulla famosa missione in modo divertente e coinvolgente”.