LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa: il set dedicato alle auto icone degli anni ’70 e ’80

Il Gruppo LEGO ha svelato una nuova versione LEGO di uno dei modelli più iconici della storia dell’automobile, presentando il set due in uno LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa, che riunisce due icone degli anni ’70 e ’80.

I costruttori LEGO e gli appassionati di auto classiche ameranno le due possibilità di costruzione offerte da questo set. Il nuovo set due in uno LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa può essere infatti costruito sia in versione 911 Turbo con tettuccio fisso, che in versione 911 Targa con tettuccio aperto, permettendo ai fan di scegliere tra il classico stile coupé o cabriolet.

Incarnando l’essenza dell’auto sportiva tedesca per eccellenza, i modelli LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa presentano tutte le caratteristiche delle auto di cui portano il nome, dalla linea della spalla aerodinamica ai fari angolati, fino allo scultoreo cofano con stemma Porsche e al motore a 6 Boxer.

Sotto le eleganti silhouette, LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa nascondono una ricchezza di dettagli. In entrambe le versioni del modello, i sedili sportivi 2+2 ed il cruscotto sono rifiniti in arancione scuro e color torrone, una combinazione di colori eclettica basata sulle attuali varianti di tappezzeria disponibili per la Porsche 911. Altri dettagli interni sono il freno a mano, il cambio e lo sterzo funzionale, mentre i sedili anteriori si inclinano in avanti per poter accedere ai sedili posteriori.

Diversi dettagli tipici della Porsche 911 Turbo o 911 Targa sono inclusi nel set, assicurando che entrambi i modelli, quando vengono costruiti, siano ben caratterizzati e distinguibili tra loro. LEGO Porsche 911 Turbo sfoggia il marchio Turbo, un asse posteriore largo, il turbocompressore e l’intercooler, che denotano le sue prestazioni eccezionali. Il suo aspetto sportivo è completato da un alettone posteriore integrato.

Il tettuccio della LEGO Porsche 911 Targa è invece totalmente rimovibile e può essere riposto sotto il cofano. L’iconica Targa Bar ne completa il look, insieme al marchio Targa e al lunotto posteriore avvolto dai mattoncini.

“Entrare in possesso di una macchina sportiva completamente nuova è un’esperienza tutta da assaporare, e questo è il sentimento che abbiamo voluto ricreare per i fan di LEGO”, ha commentato Mike Psiaki, Design Master del Gruppo LEGO. “Mentre progettavamo l’auto, la decisione più complicata da prendere era se realizzare il modello Turbo o Targa. Era così difficile scegliere, che alla fine abbiamo fatto in modo che fosse possibile costruire entrambi i modelli a partire da un unico set. Senza dubbio, i fan della 911 di tutto il mondo, che da sempre ammirano queste auto, adoreranno l’opportunità di costruire entrambi i modelli!”.

“Sappiamo che la Porsche 911 evoca una certa magia per i clienti e i fan del nostro brand in tutto il mondo, e le ultime novità LEGO che si aggiungono alla famiglia 911 – la LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa – non sono da meno”, ha affermato Fabian Schmölz, Exterior Designer di Porsche.

Per celebrare il lancio del nuovo set LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa, i primi fan che lo acquisteranno riceveranno in regalo un “pacchetto del proprietario” LEGO Porsche in edizione limitata. Il pacchetto contiene un certificato di proprietà, un portacarte ufficiale LEGO Porsche ed un set di quattro stampe artistiche uniche ispirate a pubblicità contemporanee della Porsche 911, presentate in un elegante raccoglitore da collezione. Questo regalo da collezione è disponibile in un numero limitato, per gli ordini effettuati attraverso il programma di fedeltà LEGO VIP.

I membri del programma fedeltà gratuito LEGO VIP potranno acquistare il set LEGO Porsche 911 Turbo e Targa dal 16 febbraio su LEGO.com. Dal 1° marzo, il set sarà invece disponibile in esclusiva presso i LEGO store e sul sito ufficiale del Marchio.