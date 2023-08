LEGO porta i fan in alta quota con il nuovo set LEGO Concorde

Il Gruppo LEGO ha recentemente portato i fan e le fan dell’amato mattoncino LEGO in una stratosferica avventura con il lancio del suo nuovo set LEGO Concorde. Questo straordinario set celebra uno degli aerei più iconici e famosi della storia, un autentico capolavoro di ingegneria che ha incantato il mondo con la sua velocità supersonica e il suo design affascinante.

Il Concorde, nato dagli sforzi di una joint venture tra Regno Unito e Francia negli anni ’60, è stato il primo aereo commerciale supersonico progettato per il trasporto di passeggeri. Un’impresa audace che ha fatto avanzare il mondo dell’aviazione e ha creato leggende nel processo. Ora, con il set LEGO Concorde composto da 2.083 pezzi, è possibile portare a casa un’accurata rappresentazione in scala dell’aereo che ha cambiato il modo in cui percepiamo il viaggio aereo.

Questo set è molto di più di una semplice riproduzione. Ogni dettaglio dell’aereo è stato meticolosamente catturato, consentendo ai costruttori di immergersi completamente nell’esperienza di costruzione e scoperta. Una volta terminato, il Concorde può essere esposto con orgoglio in casa grazie al supporto da esposizione incluso nel set. Questo supporto consente di posizionare l’aereo in due modalità affascinanti: in volo, evocando l’immagine di questo gigante dell’aria mentre sfreccia attraverso i cieli, o inclinato, per simulare il momento emozionante del decollo e l’atterraggio.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il set LEGO Concorde è un vero gioiello per gli amanti dei dettagli. Il tetto dell’aereo è rimovibile, rivelando l’interno lussuoso della cabina, dove i passeggeri fortunati potevano sperimentare il lusso e il comfort mentre viaggiavano a velocità supersonica. I dettagli del carrello di atterraggio sono stati riprodotti con attenzione, così come il muso inclinabile, che permette di dare all’aereo un aspetto dinamico. Inoltre, la visiera può essere spostata per consentire un’immersione ancora più profonda nell’esperienza di costruzione e gioco.

Il nuovo set LEGO® Concorde sarà disponibile presso i LEGO Store e su LEGO.com a partire dal 4 settembre 2023 in esclusiva per i clienti LEGO Loyalty. Dal 7 settembre 2023 per tutti i clienti presso i LEGO Store e sul sito LEGO, al prezzo di 199.99 €.