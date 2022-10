LEGO presenta l’imponente “Hulkbuster LEGO Marvel”

Il Gruppo LEGO è orgoglioso di annunciare l’ultima nuovissima uscita in casa LEGO Marvel Studios: il meraviglioso set LEGO Marvel Iron Man Hulkbuster, una fedele riproduzione dell’armatura di Iron Man nella versione apparsa nel film campione d’incassi Infinity Saga – Age of Ultron.

Imponente per dimensioni, con i suoi 52 cm di altezza e curato fin nei minimi particolari, LEGO Marvel Iron Man Hulkbuster è costituito da ben 4.049 pezzi e riproduce fedelmente la MK44, la 44esima versione dell’armatura di Iron Man. Inoltre, il modello è dotato di braccia movibili e di mattoncini luminosi come propulsori: uno sul petto e due sulle mani.

Non mancano le sorprese! A stupire gli appassionati anche una cabina di pilotaggio accessibile, che può contenere la versione LEGO per bambini di Iron Man (SKU 76206). Nel set sono inclusi anche la minifigure di Tony Stark e una targhetta informativa per l’esposizione.

I fan dei supereroi, fumetti e ovviamente di Iron Man e dell’universo Marvel Cinematic Universe (MCU) non potranno resistere a questa novità LEGO!

Il set LEGO Marvel Iron Man Hulkbuster sarà disponibile per i membri LEGO VIP a partire dal 4 novembre 2022, mentre dal 9 novembre nei LEGO Stores e su LEGO.com al prezzo di 549.99 €.