Lego Star Wars: La Saga degli skywalker, in arrivo il 1° novembre la “Galactic Edition”

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno annunciato la nuova Galactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il più vasto titolo LEGO Star Wars mai pubblicato, che comprende tutti i nove film della saga di Skywalker e tredici pacchetti di personaggi giocabili proveniente dall’intera galassia. La Galactic Edition del gioco sarà disponibile dal 1º novembre 2022 in versione digitale per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox Series X, per PlayStation5, PlayStation4 e per Nintendo Switch a €79,99 (prezzo consigliato), in versione fisica a €59,99 e per PC a €69,99 (prezzo consigliato).

La Galactic Edition comprenderà sei nuovi pacchetti nella Collezione Personaggi 2, Star Wars: Andor, lo speciale televisivo LEGO Star Wars: Summer Vacation (Vacanze Estive), Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels e Star Wars: The Clone Wars, aggiungendo più di trenta personaggi giocabili. Includerà inoltre i sette pacchetti della Collezione Personaggi originale: The Mandalorian Stagione 1, Solo: A Star Wars Story, Personaggi Classici, Pacchetto Trooper, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Stagione 2 e The Bad Batch. I giocatori che acquistano la versione digitale possono anche sbloccare il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi™, che non è acquistabile singolarmente.

Le Collezioni Personaggi 1 e 2 saranno disponibili in un pacchetto a €24,99 o potranno essere acquistate singolarmente a €14,99 ciascuna. Anche i pacchetti personaggi individuali saranno disponibili a €2,99.

Sviluppato da TT Games in collaborazione con The LEGO Group e il team di Lucasfilm Games e pubblicato da Warner Bros. Games, a LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker hanno giocato più di sei milioni di persone in tutto il mondo dal suo lancio ad aprile di quest’anno. Presenta il maggior numero di personaggi giocabili di tutta la serie LEGO Star Wars e consente ai giocatori di scoprire nuove tecniche di combattimento brandendo spade laser e blaster per concatenare vari attacchi assieme alle più grandi leggende di ogni era della saga Skywalker. I giocatori potranno scontrarsi contro le forze del male nei panni dei personaggi più amati come Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 e altri eroi.

In LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è anche possibile pilotare i veicoli più elettrizzanti di tutta la galassia. I giocatori possono viaggiare alla velocità della luce sul Millennium Falcon per seminare le navicelle imperiali, combattere contro i caccia TIE del Primo Ordine sugli Ala-X della Resistenza o partecipare alla corsa degli sgusci su Tatooine. Potranno inoltre viaggiare nell’iperspazio ed esplorare pianeti sbloccabili durante le loro avventure: dalla giungla lunare di Ajan Kloss al vibrante pianeta gremito di città di Coruscant, la galassia di LEGO Star Wars è tutta da scoprire e vivere.