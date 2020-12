LEGO TECHNIC: il mondo è un parco giochi con Jeep Wrangler Rubicon

Il marchio Jeep e il gruppo LEGO hanno presentato oggi il nuovo modellino LEGO Technic, realizzato per riprodurre la Jeep Wrangler Rubicon. Progettato per emulare il look unico, il design e le leggendarie capacità off-road dell’icona Jeep – la LEGO Technic Jeep Wrangler è pronta ad affrontare qualsiasi avventura. Si tratta del primo esemplare LEGO di un SUV Jeep mai realizzato.

Il nuovo modellino regalerà un’esperienza di costruzione unica agli appassionati di LEGO di ogni età. Potranno mettere insieme i pezzi LEGO Technic che compongono la Wrangler Rubicon: dispositivi per la guida in 4×4, pneumatici maggiorati, sedili posteriori abbattibili e l’inconfondibile griglia a sette feritoie.

Una volta assemblati i 665 pezzi che la compongono, con la LEGO Technic Jeep Wrangler si potranno vivere infinite avventure in fuori strada. Grazie al sistema sterzante anteriore azionato da un tasto e alle robuste sospensioni con assi articolati, gli utenti potranno mettere alla prova il modellino su ogni tipo di ostacolo. Inoltre, la colorazione gialla e nera che lo contraddistingue assicura che non passi mai inosservato sia nel gioco che in esposizione.

“La Jeep Wrangler è un’icona del mondo off-road,” ha dichiarato Lars Thygesen, Designer di LEGO Technic. “La versione Rubicon ha molte delle caratteristiche più amate dagli appassionati di 4×4 in tutto il mondo. Pertanto era importante riuscire a trasporre il maggior numero possibile di queste caratteristiche nel modellino LEGO Technic. Mi auguro che gli appassionati di LEGO e di questo veicolo ne apprezzino tutti i componenti, comprese le sospensioni, il verricello e la configurazione a cielo aperto che abbiamo sviluppato insieme al talentuoso team di designer Jeep”.

“Dopo 80 anni di storia e di avventure in tutti gli angoli del mondo, possiamo affermare che i proprietari, i fan e gli appassionati Jeep sono letteralmente cresciuti insieme a noi,” ha dichiarato Christian Meunier, Global President Jeep Brand. “La nostra partnership con il gruppo LEGO offre a tutti i nostri fan una nuova occasione per condividere la passione per la Jeep Wrangler, un’icona del mondo automobilistico, nota in tutto il mondo e il simbolo assoluto di divertimento, libertà e avventura”.

“Ogni proprietario della Jeep Wrangler vi dirà che la sua vettura è semplicemente una versione su scala più grande di questo nuovo set LEGO,” ha dichiarato Mark Allen, Head of Jeep Design. “Il design della Jeep Wrangler permette di smontarla, togliere il tetto, staccare le porte, riconfigurarla, personalizzarla con nuovi accessori dal team Mopar e riassemblarla completamente. Questo LEGO Technic Jeep Wrangler regalerà nuove emozioni agli appassionati di Jeep e sarà di ispirazione futura per i designer del marchio”.

Il LEGO Technic Jeep Wrangler è adatto a tutti gli appassionati di Jeep e LEGO dai 9 anni in su. Sarà disponibile dal 1° gennaio 2021 sul sito LEGO, nei negozi LEGO e presso altri punti vendita in tutto il mondo al prezzo di 49,99€.