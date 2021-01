Lenovo Yoga Slim 7i Pro: adesso disponibile con display OLED

Il futuro del personal computing è sottile e leggero, ed è appena diventato molto più luminoso. Lenovo ha annunciato il suo laptop Yoga Slim 7i Pro con display da 14″, che offre ai consumatori la possibilità di scegliere un display LCD oppure OLED super brillante. Il nuovo laptop Lenovo Yoga Slim 7i Pro con pannello OLED da 14 pollici a 90 Hz è stato presentato al CES e, analogamente alla versione con display LCD già certificato Intel Evo, presenta processori fino a Intel Core per dispositivi mobili di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe o fino a grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450.

Con un pannello OLED prodotto da Samsung Display, Yoga Slim 7i Pro da 14 pollici è disponibile con un display fino a 2.8K (2880 x 1800) e offre un refresh rate di 90Hz e un formato di 16:10 per avere più spazio sullo schermo. È il primo PC portatile della linea Lenovo Yoga a offrire ai consumatori un aggiornamento del display con tecnologia OLED, da renderlo fondamentalmente diverso dal modello con pannello LCD. Gli attributi di crominanza sono amplificati fino a 1,25 volte rispetto alla tecnologia LCD, con conseguente maggiore frequenza del colore e saturazione del nero, senza dimenticare il rapporto di contrasto maggiore per una definizione 667 volte superiore rispetto alla tecnologia LCD. Questa combinazione della qualità del display unita al design sottile del laptop, con processori mobili e intelligenza artificiale (AI) creano un PC portatile premium con qualità dell’immagine eccellente, rapidi tempi di risposta e basso consumo energetico.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro copre il 100% della gamma DCI-P3 e il 125% della gamma sRGB, per colori vividi e un’esperienza HDR più realistica, ideale per l’editing professionale di video e foto; l’HDR migliora anche il contrasto tra le parti più luminose e quelle più scure di un’immagine. Inoltre, la qualità delle immagini migliora ulteriormente grazie a Dolby Vision.

All’avanguardia nella trasformazione dell’esperienza di computing dei PC portatili, la linea Yoga è sempre stata in prima linea in termini di stile, tecnologia e portabilità. Gli utenti più esigenti apprezzeranno quanto sia chiara e leggibile la qualità delle loro immagini su schermo anche all’aperto, sotto la luce diretta del sole. Ciò è dovuto alla capacità di ogni singolo pixel di emettere la propria luce in modo che possa essere illuminato, attenuato e spento in modo indipendente per migliorare il contrasto. Il display OLED è perfetto per chi cerca nero profondo perfetto e colori più vivaci ed è in grado di ridurre le emissioni di luce blu fino al 70% su un display LCD, per la salute degli occhi.