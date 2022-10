“Let Hyundai Power Your World”: Hyundai lancia la nuova campagna di brand

La nuova produzione interpreta la missione di Hyundai, Progress for Humanity: semplificare la vita delle persone e migliorarla, grazie alla diffusione di tecnologie sempre all’avanguardia e sostenibili. La creatività è costruita su tre cardini principali: Elettrificazione, Tecnologia e innovazione, Sostenibilità – gli stessi pilastri fondamentali per realizzare il Progress for Humanity.

L’inedita produzione rappresenta il terzo capitolo della campagna Progress, nata per raccontare nel tempo la crescita del brand, la visione sul futuro e la trasformazione di Hyundai da Costruttore a fornitore di soluzioni di mobilità intelligente.

L’idea della campagna di brand Progress nasce negli scorsi anni con l’intento di raccontare il percorso di Hyundai verso il futuro della mobilità. La prima campagna è stata Next Awaits nel 2019 incentrata sulla storia che ha reso Hyundai ciò che è oggi – un brand che si è contraddistinto sin dalle origini per lo spirito progressista e il coraggio di pensare in grande. La creatività, attraverso un flashback, raccontava come in soli 50 anni dall’avvio industriale, Hyundai sia passata da fast follower a un ruolo di leadership nella mobilità elettrificata.

Il lancio della campagna internazionale prende il via in Italia il 9 ottobre. Due settimane di pianificazione sulle principali emittenti TV con posizionamenti qualitativi, utilizzando formati da 30’’ e due soggetti creativi a rotazione. La prima settimana prevede anche il formato 60” per un solo giorno nella fascia Prime Time. La copertura televisiva è rafforzata dalla presenza su Connected TV, dal 10 al 23 ottobre e dal 31 ottobre al 13 novembre, con le diverse creatività.

Sul fronte digital, la pianificazione parte lunedì 10 ottobre fino a metà novembre, in sinergia con la TV, con il formato da 15” sui principali broadcast e network.

Sui canali social – Facebook, Instagram – la campagna si compone di formati video (Reel e Stories), per poi interagire con gli utenti tramite Page Post Link e Carousel. Per la prima volta, Hyundai sbarca su TikTok con il formato Top View, nel primo giorno di campagna online (10 ottobre).