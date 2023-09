Levi’s e Crocs insieme per una nuova Capsule Collection

Quest’anno il brand Levi’s ha celebrato il 150° anniversario del jeans 501, una delle icone di stile più durature al mondo. Nell’ambito delle celebrazioni di questa icona, Levi’s ha dato vita a una partnership con il brand di calzature Crocs, noto per il suo design distintivo e per le sue scarpe incredibilmente comode.

Questi due brand si sono uniti per combinare comfort casual e design di qualità nella nuova capsule collection Levi’s x Crocs.

Due modelli della collezione presentano una rivisitazione della All-Terrain Clog di Crocs.

Ogni paio è stato realizzato con tessuto denim e rifinito da cuciture Sashiko, una tecnica di ricamo tradizionale giapponese. Proprio come in ogni paio di jeans Levi’s, la tab rossa è stata applicata sulla scarpa destra, insieme ai bottoni Levi’s® sul cinturino del tallone. Il logo giapponese Two-Horse pull è stato inserito sul plantare e sono stati applicati tre ciondoli Jibbitz™ in metallo, realizzati per la collab. Disponibili nelle varianti di colore Navy e Bone, i sabot hanno cinturini regolabili sul tallone e robuste suole.

Levi’s x Crocs propone anche il modello Classic Clog con stampa tie-dye ispirata alla tecnica giapponese della tintura Shibori, inoltre si contraddisting

ue per i bottoni Levi’s, la tab rossa e la stampa Two Horse-Pull sul plantare.

La Classic Clog è stata personalizzata con otto ciondoli Levi’s Jibbitz ispirati alla controcultura degli anni ’60 e alle grafiche Levi’s d’archivio.

La collaborazione Levi’s x Crocs sarà lanciata oggi e sarà disponibile in tutto il mondo sul sito Levi’s, sull’App Levi’s e in alcuni Levi’s Stores. A partire dal 21 settembre si potranno acquistare sul sito Crocs e store selezionati in tutto il mondo.