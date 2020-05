Levi’s e New Balance per una sneaker autenticamente americana

Levi’s e New Balance hanno lavorato insieme per creare un’edizione speciale della sneaker Levi’s® x New Balance 1300. Per celebrare il modello classico NB 1300 – che quest’anno compie 35 anni – è stata realizzata una special edition della sneaker con un mix di suede beige e denim White tinto in un indaco scuro.

Proprio White Oak Mill, è stato uno degli ultimi a produrre denim cimosati negli USA mentre la New Balance 1300 è realizzata in Skowhegan, Maine – una delle cinque fabbriche di produzione New Balance. La combinazione dei due fa si che Levi’s x New Balance 1300 sia un must-have, la sneaker autenticamente americana.

Dettagli arancioni, tra cui l’orange tab Levi’s sulla scarpa sinistra, un’etichetta ricamata in White Oak sulla linguetta della scarpa e un cartellino speciale con il logo “Levi’s for feet”, ispirato alla grafica degli archivi New Balance e Levi’s, rendono questa sneaker unica.

“Siamo entusiasti di mettere insieme due brand iconici Americani che condividano la stessa qualità e artigianalità – ha commentato Joe Grondin,

Collaboration Manager di New Balance -. Siamo il primo brand di scarpe ad utilizzare l’orange tab Levi’s, dando ai fan del brand un modello di tendenza che prende vita attraverso una storia di prodotto unica.”