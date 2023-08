Levi’s: non solo denim per il “back to”

I jeans Levi’s sono sinonimo di self expression, un’“uniforme” che esalta anziché limitare lo stile personale. Per la stagione del “back to” che segna il ritorno a scuola e al lavoro, il brand Levi’s ha collaborato con un selezionato gruppo di giovani trendsetter e denim lovers provenienti da tutta Europa per catturarne i segreti di stile nel momento del ritorno alla realtà dopo l’estate.

La selezione Levi’s “Back in Blue” presenta non solo iconici capi denim, ma anche nuove proposte sia per donna che per uomo dal fit casual e rilassato come pantaloni baggy e cargo, cardigan dal taglio boxy e t-shirt grafiche, progettati per essere abbinati tra loro per il massimo confort in ogni occasione. I colori della linea derivano da un mix di vibes sportswear e vintage, con sfumature di blu e beige più tocchi di bianco, e strizzano l’occhio ai volumi oversize.

Tra i nuovi must-have per la donna, la Short-Sleeve Heritage Jumpsuit, tuta realizzata in fibre riciclate di cotone post-industriale, che slancia la figura con gamba dritta e chiusura a bottoni sul davanti; la XS Baby Jacket, deliziosa giacca croppata bicolor con zip da portare ampia e la Reversible Side Slit Skirt, gonna reversibile con spacco laterale a vita media con bottoni automatici.

Anche i capi da uomo sono morbidi e confortevoli. Tra le proposte bottoms non denim sono presenti i Levi’s Skateboarding Loose Chinos, ispirati allo stile disinvolto degli anni ’90 e realizzati con moderne tecnologie per durare nel tempo; i Levi’s Silvertab Loose Cargo Pants con gamba affusolata e baggy fit tipici degli anni ‘90 con tasche applicate per la massima comodità, e gli XX Chino Standard e Slim Tapered per un look più raffinato.

Completano i look head-to-toe le nuove Levi’s Stryder sneakers, caratterizzate da design rétro, chiusura a lacci e suola in gomma con soletta Ortholite riciclata, disponibili sia per donna che per uomo.