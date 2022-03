Lexar SL660 BLAZE: il nuovo SSD portatile pensato per i gamers

L’SSD portatile per Gamers Lexar SL660 BLAZE è la nuova unità di archiviazione perfetta per spingere le prestazioni delle console o postazioni da gioco di alta gamma, perché offre la più recente tecnologia USB 3.2 Gen2x2 e velocissime prestazioni NVMe, con velocità di lettura fino a 2000 MB/s e di scrittura fino a 1900 MB/s.

Il nuovo SSD portatile da gioco Lexar SL660 BLAZE presenta inoltre un design futuristico con LED RGB che creano un’atmosfera vivace per rendere il gioco più dinamico e aggiungere un tocco di colore alla postazione di gioco.

L’SSD portatile da gioco Lexar SL660 BLAZE è costruito con un’elegante custodia in alluminio con finitura sabbiata, per una maggiore protezione contro gli urti e le vibrazioni. È dotato, inoltre, di un software di sicurezza avanzata con criptazione AES a 256 bit per proteggere i file più importanti da corruzione, perdita ed eliminazione.

L’SSD portatile da gioco Lexar BLAZE SL660 è altamente versatile ed è fornito di porta USB di tipo C (USB-C), con cavi USB tipo C-Tipo C e tipo C-Tipo A standard per una maggiore semplicità d’uso.

Tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test rigorosi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire performance, qualità, compatibilità e affidabilità.