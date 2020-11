Lexgo presenta R10: il monopattino agile e sicuro

Lexgo, azienda leader mondiale nella produzione di monopattini elettrici, i cui prodotti sono distribuiti in esclusiva per il mercato italiano da Concorde SpA, presenta il nuovo Lex R10, che si propone come la soluzione ideale per chi vuole muoversi agilmente evitando traffico e code ma in totale sicurezza.

Per garantire infatti la massima tranquillità negli spostamenti in città, Lex R10 presenta accorgimenti che caratterizzano in maniera sostanziale il veicolo: al servizio della stabilità, la distintiva ampia pedana consente una guida comoda e sicura anche in caso di repentini cambi di direzione; la retroilluminazione è pensata in funzione di una maggiore visibilità della strada durante la guida, oltre a rendere più facilmente identificabile il monopattino anche in mezzo al traffico.

Il nuovo Lex R10 ha un motore brushless che può contare su una potenza di 400W; le ruote Fat, larghe 10 pollici, aumentano l’aderenza sull’asfalto garantendo in qualsiasi condizione la rapidità assoluta nella risposta ai comandi mentre il peso contenuto, di soli 17,5 kg, assicura la massima efficacia dei freni a disco.

Le massime performance coniugate con la cura del design: per realizzare una soluzione premium, Lexgo ha studiato linee accattivanti e rifinite che rendono questo modello ottimo per vivere la città con stile.

Lex R10 si distingue per comfort di guida e solidità: in grado di trasportare fino a 100 kg di peso, non sacrifica niente all’estetica e si candida a un ruolo da protagonista della micromobilità cittadina in questo particolare momento storico che registra una grande attenzione nella ricerca di mezzi alternativi e sostenibili.

Il prezzo è di 499,00 euro ed è disponibile online.