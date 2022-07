Lexus auto ufficiale della “Biennale Cinema 2022”

Si accendono finalmente i riflettori su Venezia che quest’anno accoglierà la 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dove cinema, storia, magia e innovazione saranno i protagonisti di un contesto degno di una tradizione tanto antica quanto contemporanea come la Biennale Cinema 2022. Lexus, anche quest’anno non mancherà: sarà per il sesto anno consecutivo auto Ufficiale della Mostra intensificando sempre di più il suo stretto legame con il mondo del cinema.

Al Lido di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre 2022, Lexus entrerà nuovamente in scena sul red carpet più atteso e iconico di tutto l’anno portando con sé qualità, artigianalità e tecnologia: valori cardine del brand che si sposano perfettamente con l’arte del cinema, esaltata più che mai nella suggestiva cornice di #venezia. Una collaborazione – quella tra la Biennale Cinema 2022 e Lexus – che trova comunanza anche nell’elegante silenzio che contraddistingue la fluida guida elettrificata di Lexus, al pari della quiete quasi reverenziale che avvolge il pubblico quanto entra in una sala cinematografica.

Spazio dunque all’eccellenza e all’innovazione che quest’anno saranno rappresentati dal Nuovo Lexus RX, a Venezia in anteprima nazionale, ultimo gioiello elettrificato del brand disponibile nelle versioni Hybrid Turbo, Plug-In Hybrid e Premium Hybrid. Un SUV senza eguali caratterizzato da un lusso rivoluzionario che oggi unisce al suo interno raffinatezza, qualità e innovazione tecnologica, valori tipici della nuova gamma Lexus Electrified.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di tornare a Venezia e di farlo con il Nuovo Lexus RX, che quest’anno verrà presentato in anteprima nazionale in un palcoscenico così importante ed emozionante” ha dichiarato Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia. “Per il sesto anno consecutivo avremo l’onore di portare i valori che ci contraddistinguono e in cui crediamo attraverso uno dei nostri modelli più iconici. Vogliamo che gli ospiti della Mostra possano vivere a pieno l’Experience Amazing di Lexus, un connubio unico ed inedito di design, qualità, tecnologia e attenzione all’ambiente.

Come auto Ufficiale dell’evento, il Nuovo Lexus RX accompagnerà le celebrità sul Red Carpet con il supporto della gamma Lexus Electrified e di alcune delle vetture più iconiche del brand: dal crossover 100% elettrico UX 300e alla raffinata LC Convertible, Lexus renderà ancora più forte il legame con la magia del cinema con una gamma elettrificata capace di regalare un’esperienza unica e indimenticabile, proprio come le sensazioni che si respireranno a Venezia.