Lexus: auto ufficiale della Biennale di Venezia per il quinto anno consecutivo

Lexus è per il quinto anno consecutivo Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, la cui 78.ma edizione si apre oggi 1° settembre 2021 al Lido e terminerà il prossimo 11 settembre.

Il sodalizio tra la magia del cinema e Lexus trova conferma nella rinnovata presenza del brand al prestigioso Festival, due realtà accumunate dallo stesso spirito di offrire esperienze emozionali davvero uniche e indimenticabili, attraverso elementi a volte impercettibili, ma che costituiscono il tratto peculiare e distintivo del Prodotto finito: cura per i dettagli, attenzione ai particolari, maestria artigianale, soluzioni innovative e visionarie.

Nella splendida cornice del Lido sarà presentato in anteprima nazionale il Nuovo NX, che amplia la visione dell’elettrificazione di Lexus rappresentata dalla continua evoluzione del brand nel proporre la migliore tecnologia, prestazioni ai massimi livelli e garantire qualità ed eccellenza dei dettagli partendo dalla costante filosofia del brand di porre l’uomo al centro.

Nel corso della serata di oggi, in occasione della Cerimonia di Apertura e della proiezione del film “Madres Paralelas” sono arrivati sul Red Carpet, tra gli altri, Roberto Benigni, la madrina Serena Rossi, Penelope Cruz e Jane Campion accompagnati dalla gamma Lexus composta da NX, RX, UX e Lexus ES.

La passione per la “settima arte”, verrà raccontata anche attraverso gli occhi e le esperienze del Brand Ambassador Lexus Edoardo Leo, attore, regista e sceneggiatore tra i più apprezzati anche a livello internazionale, che racconterà come quegli aspetti che rendono unico il cinema si rispecchiano nei valori caratterizzanti il brand Lexus. Alla base della collaborazione c’è la condivisione di una visione valoriale del mondo, che vede al centro l’attenzione alle persone, la sostenibilità ambientale, fino alla valorizzazione delle maestrie artigianali, del “saper fare” che si celano dietro un’opera cinematografica così come dietro le soluzioni di mobilità più all’avanguardia.