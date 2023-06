Lexus diventa il partner ufficiale dell’ATP Tour e delle Nitto ATP Finals

Lexus è diventato Official Automotive Partner e Platinum Partner dell’ATP Tour a partire dal 2023.Questa partnership pluriennale promette di portare entusiasmo e nuove opportunità sia per i fan del tennis che per gli amanti delle auto di lusso.

L’accordo prevede che Lexus sviluppi partnership per i tornei nei mercati chiave, coinvolgendo fan autorevoli in una serie di eventi dell’ATP Tour, come auto ufficiale. Questa collaborazione comprende anche la recente partnership tra Lexus e la LTA nel Regno Unito, che coinvolge prestigiosi tornei come i Cinch Championships (Queen’s) e il Rothesay International (Eastbourne), oltre al Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship (Houston). Inoltre, ATP e Lexus lavoreranno insieme per siglare ulteriori accordi con tornei e giocatori ATP, a partire già da questa stagione.

Inoltre, a partire dal 2023, Lexus diventerà Platinum Partner e Official Automotive Partner delle Nitto ATP Finals, che si terranno dal 12 al 19 novembre a Torino. Solo i migliori 8 giocatori di singolo e le squadre di doppio si contenderanno il prestigioso titolo e, durante il torneo, saranno accompagnati da una flotta di modelli elettrificati offerti da Lexus. Tra questi modelli, spicca il nuovo Lexus RZ 450 Full Electric, un’auto che incarna la visione olistica della mobilità sostenibile del brand. Questa partnership rappresenta un’importante testimonianza dell’impegno di entrambe le parti nell’adozione di soluzioni di trasporto ecologiche e nell’accelerazione dell’elettrificazione nel settore automobilistico.

Lexus riceverà inoltre un’esposizione del marchio per tutto l’anno sulle piattaforme digitali e sociali dell’ATP Tour. Questa esposizione includerà la Title Partnership di ATP Head-to-Head, una popolare funzione interattiva che consente ai fan di esplorare le rivalità tra i giocatori del Tour. Grazie a questa visibilità, Lexus avrà l’opportunità di raggiungere un vasto pubblico di appassionati di tennis e potenziali acquirenti delle sue vetture di lusso.

La scelta di Lexus come partner ufficiale dell’ATP Tour non è casuale. Il brand si è affermato come pioniere dell’elettrificazione nel settore delle auto premium, offrendo un portafoglio completo di auto elettrificate che comprende modelli Full Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Electric. Questo impegno in linea con le ambizioni climatiche dell’ATP Tour, sottolineate da ATP Serves e UN Sports for Climate Action, che mirano a raggiungere un obiettivo di emissioni zero entro il 2040.