Lexus è Auto Ufficiale dei Nastri d’Argento

Si rinnova e si rinforza la passione di Lexus per il mondo dello spettacolo e del grande schermo, con cui condivide la voglia di emozionare, di coinvolgere le persone e accendere la passione attraverso i propri capolavori. Lexus anche quest’anno è infatti Auto Ufficiale dei Nastri d’Argento, accompagnando registi, attrici e attori più apprezzati del panorama italiano alla cerimonia di premiazione di ieri sera al MAXXI di Roma. “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio è stato già selezionato come Film dell’Anno ai Nastri d’Argento 2022; candidature anche per alcuni dei volti più amati del nostro cinema, da Miriam Leone a Pierfrancesco Favino, da Claudia Gerini a Silvio Orlando, da Toni Servillo a Kasia Smutniak solo per citarne alcuni.

“Quello tra Lexus e il cinema è un sodalizio che anno dopo anno si rinsalda sempre di più, celebarndo tutti i principali eventi e appuntamenti in Italia legati al grande schermo come i Nastri d’Argento, di cui siamo orgogliosamente Auto Ufficiale anche quest’anno” ha dichiarato Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Division Italia. “Un mondo affine ai nostri valori e a quello che vogliamo garantire anche con i nostri modelli: un’immersione in una dimensione che generi emozioni sempre nuove, uniche e a misura d’uomo”.

Lo stretto rapporto di Lexus con la “settima arte” ha visto collaborazioni con alcuni dei registi e delle pellicole cinematografiche più pioneristiche e innovative, a partire dal recente “Moonfall” fino a “Eternals” del premio Oscar Chloé Zhao presentato nel corso della Festa del Cinema di Roma, fino ad arrivare ad altre pietre miliari del grande schermo: da “Minority Report” di Steven Spielberg a “Valerian” di Luc Besson, da “Men in Black” a “Black Panthers” di Marvel Studios; tutte opere cinematografiche che hanno saputo delineare una nuova visione del futuro.

Un percorso che in Italia ha vissuto uno dei suoi momenti topici lo scorso anno con la partecipazione del Marchio alla produzione del docufilm sulla vita di Gigi Proietti “Luigi Proietti detto Gigi” ideato e diretto da Edoardo Leo che ha ricevuto lo scorso 6 maggio il Premio Speciale Nastro d’Argento – Documentari 2022. Sempre lo scorso anno #lexus ha inoltre promosso insieme ad UNITA-Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo il progetto “Poltrone Rosse”, per creare un fondo a sostegno degli interpreti dello spettacolo. Il fondo ha dato supporto in particolare alle donne in gravidanza, con l’obiettivo di dare garanzie e tutele alle interpreti durante questo delicato periodo della vita.

Lexus è inoltre presente in tutti i principali appuntamenti cinematografici italiani: oltre ai Nastri d’Argento Lexus è protagonista anche durante la Biennale di Venezia-Mostra Internazionale d’arte cinematografica, ai David di Donatello, alla Festa del Cinema di Roma e al Festival | Isola del Cinema.