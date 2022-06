Lexus è auto ufficiale della 54° edizione della regata velica “Barcolana”

Lexus è Auto ufficiale della 54° edizione della Barcolana, la storica regata velica di livello internazionale che ogni anno riunisce a Trieste armatori, equipaggi e appassionati da tutto il mondo. Un evento che vede nella sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente e nella passione dei partecipanti la propria essenza; tratti distintivi e punti di contatto anche con Lexus, brand premium del Gruppo Toyota e pioniere nello sviluppo delle motorizzazioni elettrificate a basso impatto ambientale.

L’appuntamento della Barcolana diventa quindi il palcoscenico ideale per esprimere al meglio la visione human centred di Lexus, un nuovo modo di concepire la mobilità e più in generale la relazione dell’uomo con l’ambiente e la società. Per Lexus, infatti, l’auto non è solo un mezzo di spostamento ma un luogo dove vivere delle esperienze uniche, dove poter avere un contatto personale con l’ambiente circostante, per trascorrere del tempo con sé stessi o con i propri affetti. Un’unione armonica e al tempo stesso esaltante tra l’uomo, il suo veicolo e la natura che trae ispirazione anche da quello che rappresenta la vela nel mondo della nautica.

In questa visione, l’auto elettrica rappresenta per Lexus l’unione inedita e vincente tra prestazioni, divertimento alla guida e sostenibilità. Massima espressione ne è Lexus RZ, il primo SUV nativo Full Electric del brand che sarà possibile ammirare nel Villaggio della Barcolana durante tutto l’evento. RZ rappresenta un nuovo capitolo per Lexus e anticipa la visione futura sull’elettrificazione del brand, che ha in programma di diventare full-electric al 100% entro il 2035, grazie anche al lancio di 20 nuovi modelli elettrificati tra ibridi, ibridi plug-in ed elettrici.

“Siamo lieti di accogliere Lexus quale Official Car di Barcolana; è l’inizio di un meraviglioso viaggio assieme – ha dichiarato il Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz – che parla di sostenibilità e nuova energia per il nostro evento. Con Lexus condividiamo valori, lo spirito pionieristico e la voglia di creare un grande evento dedicato a un pubblico sempre più ampio”.

“Siamo entusiasti ed orgogliosi di essere al fianco di una vera e propria Istituzione come la Barcolana, che condivide con noi moltissimi aspetti valoriali che rappresentano anche l’orizzonte futuro del brand Lexus: sostenibilità, emozione, relazione con l’ambiente e la natura” ha dichiarato Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia. “A Trieste porteremo anche Lexus RZ, modello rivoluzionario sotto certi punti di vista che delinea quello che è per noi il futuro della mobilità, dove la tecnologia è al servizio della persona per consentirle di esprimere al meglio tutto il suo potenziale e soddisfare i propri bisogni”.

Lexus RZ è la massima sintesi dei valori cardine di Lexus, dalla filosofia centrata sull’uomo alla sostenibilità delle zero emissioni, dalla continua innovazione tecnologica alla massima cura di ogni dettaglio. Internamente, il design dell’abitacolo è fatto su misura per le qualità specifiche della guida EV e abbraccia la filosofia centrata sull’uomo, a partire dal volante ispirato al concetto “Tazuna”, parola giapponese che descrive la relazione tra il cavallo e il cavaliere, dove i comandi vengono comunicati attraverso l’uso delle redini. Il volante a cloche abbinato ad un sistema di sterzata by-wire stabilisce una comunicazione istintiva tra guidatore e vettura, esaltando le dinamiche di guida e garantendo un autentico piacere ed esaltando il divertimento

Con Lexus RZ sarà un’emozione veleggiare su strada, nel silenzio e nel confort della propulsione elettrificata, apprezzando i suoni della natura circostante. Un nuovo modo di intendere il viaggio, simbolo di una nuova premiumness che permette di esprimere al meglio se stessi e godersi il tragitto; come accade a chi sta a bordo di una delle fantastiche barche a vela della Barcolana.