Lexus: ecco il nuovo SUV compatto LBX

Il nuovissimo LBX, Premium Hybrid, è la Lexus più piccola, ma merita pienamente il suo status di modello di riferimento, che rompe la tradizionale gerarchia del lusso e che, probabilmente, cambierà le carte in tavola per il marchio in Europa.

LBX è l’acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, un SUV compatto che estenderà l’appeal del marchio Lexus in un nuovo territorio di mercato, abbracciando idee contemporanee in fatto di design e tecnologia, pur mantenendo le qualità distintive di Lexus, come l’artigianato di lusso e l’ospitalità Omotenashi.

Lo stile di LBX stabilisce una nuova identità Lexus con un design frontale “Resolute Look” che reinterpreta la famosa griglia a clessidra. Sebbene le dimensioni esterne siano più compatte di qualsiasi altra Lexus, il look è muscoloso e potente. All’interno, l’accento è posto sul coinvolgimento del guidatore, con un abitacolo basato sul concetto Tazuna di Lexus e sulla creazione di una sensazione di leggerezza e apertura, con un’eccellente visibilità e una plancia che si collega dolcemente ai pannelli delle portiere.

LBX è il primo modello Lexus costruito su una variante della piattaforma GA-B dell’architettura globale per auto compatte. È stata radicalmente adattata per soddisfare i requisiti di Lexus, conferendole i vantaggi fondamentali di un baricentro basso, carreggiate larghe, sbalzi corti e una struttura altamente rigida. È anche la base del carattere divertente della vettura, che contribuisce a garantire la Lexus Driving Signature in un corpo vettura più piccolo. Questo contribuisce a creare un dialogo naturale tra il guidatore e l’auto che garantisce fiducia, controllo e comfort in ogni momento.

LBX è alimentato da un sistema Premium Hybrid Lexus di nuova generazione, con un motore compatto e leggero a tre cilindri da 1,5 litri. I principali componenti del sistema ibrido sono stati sottoposti a una sostanziale riprogettazione, compresi il transaxle e l’unità di controllo della potenza, per migliorare l’efficienza, ridurre le perdite, risparmiare peso e limitare le dimensioni. È presente anche una nuova batteria bipolare al nichel-metallo idruro (NiMH) a bassa resistenza ed elevata potenza, che consente di supportare ulteriormente il motore elettrico in fase di accelerazione ed estende la capacità di guida completamente elettrica dell’auto.

Gli sviluppi tecnologici hanno permesso a Lexus di concentrarsi su prestazioni più gratificanti e su un livello di piacere di guida che non era possibile con i precedenti sistemi. La potenza massima combinata del sistema ibrido è di 136 CV/ 100 kW con una coppia massima di 185 Nm.

LBX è dotato del più recente sistema Lexus Link Connect, gestito tramite un touchscreen da 9,8 pollici. Il sistema fornisce una navigazione basata su cloud, ottimizzando la pianificazione del viaggio con informazioni in tempo reale su eventi di traffico e ritardi. Ulteriore comodità è assicurata dall’assistente di bordo “Hey Lexus” che risponde ai comandi vocali sia del guidatore che del passeggero anteriore.

La Smartphone integration è di serie, con connessioni wireless o cablate per Apple CarPlay e un collegamento cablato per Android Auto. Un’ulteriore comodità è costituita dalla chiave digitale opzionale. Compatibile con dispositivi smartphone Apple e Android, consente ai proprietari di utilizzare il proprio smartphone per sbloccare e avviare la vettura.

LBX beneficia del pacchetto completo di dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida dell’ultima generazione di Lexus Safety System +. L’auto è quindi dotata di più sistemi per rilevare i rischi di incidente, avvisare il conducente e fornire automaticamente il controllo dello sterzo, della frenata e della forza motrice, se necessario, per aiutare a evitare o ridurre le conseguenze di una collisione. Gli elementi chiave includono un sistema di pre-collisione con assistenza alla svolta negli incroci, controllo dinamico e adattivo della velocità di crociera, assistenza al rilevamento della corsia/assistenza al mantenimento della corsia e assistenza alla segnaletica stradale. Ulteriori elementi che supportano una guida e manovre più sicure e riducono lo stress per il conducente includono il sistema di apertura elettrica della portiera con chiusura elettronica di Lexus con Safe Exit Assist, un Driver Monitor, sensori di parcheggio intelligenti con frenata automatica, Rear Cross Traffic Alert e Blind Spot Monitor.

Dopo il suo debutto mondiale, LBX entrerà in produzione alla fine del 2023. Le vendite inizieranno nei mercati europei e in alcuni specifici mercati mondiali a partire dall’inizio del 2024.