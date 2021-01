Lexus: ecco la nuova gamma UX Hybrid MY21

Lexus presenta la nuova gamma dell’urban crossover UX Hybrid caratterizzata da un design deciso e distintivo oltre che da ricchi equipaggiamenti per un’esperienza di bordo esclusiva e comfortevole. Il nuovo UX Hybrid MY21 sarà disponibile in quattro allestimenti.

Le versioni Executive, F-Sport e Luxury che da sempre lo hanno caratterizzato e la nuova versione Midnight che prende spunto dalla special edition lanciata lo scorso anno e che diventa l’allestimento di volume andando a svolgere il ruolo della precedente versione Premium.

La gamma sarà disponibile sia con trazione 2WD che AWD sulle versioni Midnight ed F-Sport mentre l’entry della gamma Executive sarà solo 2WD e il top di gamma Luxury sarà solo AWD.

La nuova versione Midnight combina linee accattivanti del crossover ibrido con un elevato. Tra i punti di forza del design spicca la griglia Lexus nera, affiancata da fari Bi-LED scuri. I cerchi in lega Black Design da 18” sottolineano la forma unica del crossover, mentre gli specchietti retrovisori delle portiere e le guide barre portatutto nere sul tetto completano il look distintivo. Il nuovo Ux Midnight offre sia livelli di equipaggiamento completi che elementi di design su misura, creando un crossover sportivo e distintivo.

Offerto per la prima volta con gli interni Neri Tahara, l’interno del crossover Lexus colpisce per la sua eleganza ed è disponibile anche con inserti Grigio e Cobalto. Alternativa più accessibile rispetto alla pelle, il rivestimento Tahara realizzato da maestri Takumi è più efficiente dal punto di vista ambientale e presenta l’aspetto e l’elasticità della pelle in un prodotto durevole che non contiene materiali di origine animale.

L’allestimento Midnight è equipaggiato con il Lexus Media Display con schermo da 7” e con il sistema di navigazione Lexus Navigation.

La versione F-SPORT, disponibile con trazione 2WD e AWD, si arricchisce dell’F-Sport Pack composto dal Lexus Premium Navigation con schermo da 10,3” , Head up Display e sedili in pelle F-Sport. La versione Luxury, disponibile solo AWD, si arricchisce del Luxury Pack con Panoramic view monitor e sedili anteriori ventilati con memoria lato guida.

La gamma UX Hybrid offre tecnologie intuitive come un controller touch pad sulla console centrale e un accesso continuo allo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Dispone inoltre dell’app Lexus Link per pianificare viaggi, programmare la manutenzione o tenere traccia degli stili di guida. Inoltre, su tutta la gamma è di serie l’innovativo sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System + che sulla nuova versione MIDNIGHT si arricchisce del Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert.

I prezzi di listino partono da 38.000€ per la versione d’ingresso Executive e da 42.000€ per la nuova versione di volume Midnight con trazione 2WD. L’alto di gamma è proposto da 48.000€ per la versione F – Sport 2WD e a 52.000€ per la versione Luxury.

Tutta la gamma UX beneficia di 5.500€ di Hybrid Bonus per chi passa al Premium Hybrid Electric di Lexus senza vincoli di permuta o rottamazione. Gli Hybrid Bonus rappresentano l’impegno concreto del gruppo Toyota-Lexus, in collaborazione con i concessionari, rivolto al rinnovamento del parco circolante italiano.

Beneficio che può arrivare fino a 7.000€, in caso di rottamazione, per tutte le versioni 2WD e per la versione Midnight AWD, grazie ai nuovi ecoincentivi statali.