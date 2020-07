Lexus LC Coupé: ecco le novità del Model Year 2021

La LC di Lexus ha sempre mirato a fornire prestazioni eccellenti, fin dalla progettazione del primo concept. Le modifiche introdotte con il modello 2021 offrono una maggiore reattività, agilità e stabilità di guida

Per raggiungere questi obiettivi, Lexus ha apportato modifiche al sistema di sospensioni della LC, risparmiando peso e migliorando la qualità di guida e la maneggevolezza. Sono state inoltre apportate modifiche specifiche al sistema Multi Stage Hybrid della LC 500h e al cambio automatico Direct Shift a 10 velocità della LC 500. Anche lo sterzo della coupé è stato rivisto e i freni sono stati messi a punto per comunicare una migliore sensazione al guidatore.

Le modifiche alle sospensioni anteriori e posteriori della LC hanno ridotto le masse non sospese dell’auto di circa 10 kg, grazie all’uso di alluminio forgiato per i bracci inferiori, barre antirollio più sottili e cave e un nuovo materiale ad alta resistenza per le molle elicoidali. Le molle stesse sono state rese più resistenti (aumentando la pressione di carico da 1.200 MPa a 1.300 MPa).

Nelle sospensioni anteriori, gli ammortizzatori elettronici sono stati riprogrammati per una corsa più lunga, mentre la rigidità dei finecorsa (anteriori e posteriori) è stata ottimizzata, offrendo prestazioni complessivamente più fluide e con meno disturbi dovuti alle sconnessioni del manto stradale.

Migliorate anche le caratteristiche di forza motrice del cambio automatico Direct Shift a 10 velocità della LC 500, ottenendo una risposta ancora più fedele alle intenzioni del guidatore.

Al centro dell’attenzione c’era la “zona attiva” – la corsa dell’acceleratore dal 50 al 70% che rappresenta la maggior parte della guida – con la trasmissione che permette di aumentare i giri prima di passare alla marcia successiva.

Le regolazioni tecniche consentono inoltre un’accelerazione più fluida e permettono di passare automaticamente alla seconda, allo stesso modo, le prestazioni del cambio sono state migliorate per l’accelerazione in uscita di curva.

La nuova LC 500h beneficia, inoltre, di un nuovo controllo nella batteria ibrida ad alta tensione agli ioni di litio che aumenta il suo range di utilizzo e permette di sviluppare una maggiore coppia da parte del motore elettrico. Questo aiuta a fornire un’accelerazione più potente, sia durante la guida su strade urbane, sia su quelle tortuose.

Ad accelerazioni più potenti, equivalgono pastiglie per freni più grandi e con un coefficiente di attrito più elevato per ottenere prestazioni più efficaci in frenata e stabilità alle alte temperature e velocità. Il sistema continua ad utilizzare dischi ventilati anteriori e posteriori con pinze monoblocco in alluminio a sei pistoncini contrapposti all’anteriore e a quattro pistoncini al posteriore. Le pinze sono nere con il logo Lexus in bianco. Un ulteriore dettaglio riguarda la superficie del pedale del freno, che è stata rivista per fornire un’area di contatto più ampia, dando una sensazione più naturale al guidatore.

Il tutto è condito da un “sound” molto corposo generato dal propulsore V8. Lexus ha cambiato, infatti, la posizione della valvola che determina il percorso dei gas di scarico nel silenziatore principale per ottenere la nota ideale. Questa fa sentire la sua presenza all’avviamento e agli alti regimi del motore (a partire da circa 4.000 giri/min), mentre la vettura risulta silenziosa ad andature normali.