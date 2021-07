LEXUS PADEL VIP CUP: I VIP scendono in campo a Poltu Quatu

Per le finali della LEXUS PADEL VIP CUP il 9 e 10 luglio, con Francesco Totti accompagnato da Ilary, sono giunti al Grand Hotel Poltu Quatu, il 5 stelle lusso immerso nella natura più autentica e sfolgorante della Costa Smeralda, Giampiero Maini, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, PierLuigi Pardo, Vincent Candela, Christian Panucci, Antonio Cabrini, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Jimmy Ghione e molti altri personaggi insieme a compagni e famiglie.

Il LEXUS PADEL VIP CUP è l’avvincente sfida in cui le 4 coppie amatoriali vincitrici delle selezioni del torneo nazionale, affronteranno i VIP suddivisi in 6 coppie, nella finale e finalissima del 9 e 10 luglio. L’iniziativa, promossa da Lexus, il marchio premium del gruppo Toyota, è anche un grande evento di charity a sostegno di WeWorld, organizzazione che da oltre 50 anni è impegnata a far riconoscere e rispettare i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare di donne, bambini e bambine. Madrina del torneo Giulia Elettra Gorietti, Ambassador WeWorld dal 2016 presente alla cerimonia di premiazione e alla Charity Dinner di sabato 10 luglio, per promuovere l’asta benefica con i disegni dei bambini che frequentano lo Spazio Donna di Roma e un’iniziativa inedita di crowdfounding presto on line su charitystar.

Fra gli ospiti e autorità che saranno presenti, Luigi Carraro, Presidente della FIP, Federazione Internazionale Padel, l’organismo mondiale alla guida di questa disciplina in crescita dirompente, di recente ufficialmente inserita nei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023.

Assente giustificato in questa importante occasione il CT della Nazionale Roberto Mancini, grande appassionato di Padel, ex collega e amico di tutte le star dello sport che si ritroveranno anche per commentare, sostenere e celebrare l’eroica impresa dell’Italia nella finale EURO 2020, trasformando Poltu Quatu nel luogo con la più alta concentrazione di leggende del calcio italiano e della migliore tifoseria calcistica della super finalissima al Wembley Stadium.

A godersi momenti di relax fra sport, mare, natura e serate gourmet sulla terrazza del Grand Hotel Poltu Quatu con panorama mozzafiato, anche Nicola Savino in famiglia e altre celebrities del mondo dello spettacolo che insieme ai protagonisti del torneo potranno scoprire in totale privacy e comfort la bellezza del mare a bordo degli Yacht Rizzardi. Il cantiere nautico ha appena aperto un punto vendita proprio a Poltu Quatu per presentare la prestigiosa linea “IN”, yacht lussuosi e sportivi in perfetta sintonia con lo spirito della manifestazione.

IL LEXUS PADEL VIP CUP si svolgerà alla GROM PADEL ARENA presso il Grand Hotel Poltu Quatu

GROM, azienda simbolo del gelato italiano, partner dell’iniziativa, supporterà il torneo con piacevoli momenti di freschezza, offrendo le sue specialità realizzate con ingredienti di origine naturale e materie prime selezionate.

Programma:

Venerdì 9 luglio

Ore 16.00 Semifinali Master Tpra

Ore 17.00 Lexus Padel Vip Cup. Squadre:

Ore 22.30 Welcome Dinner by Aruanà Churrascaria – Poltu Quatu

Sabato 10 luglio

Ore 16.00 Finali Master Tpra

Ore 17.00 Lexus Padel Vip Cup

Ore 19.00 Finale Lexus Padel Vip Cup

Ore 20.30 Finalissima vincitori Finale Master Tpra vs VIP a sorpresa

Ore 21.30 Premiazione con Giulia Elettra Gorietti

Ore 22.30 Nieddittas Charity Dinner con Dj set al Ristorante Maymon del Grand Hotel Poltu Quatu

Ore 23.30 Asta benefica per WeWorld con Giulia Elettra Gorietti e Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Division Italia