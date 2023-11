Lexus: un’innovativa esperienza di arte digitale con il nuovo LBX

All’interno della strategia di lancio del suo nuovo modello LBX Full Hybrid, Lexus ha presentato oggi un’innovativa AI Experience, concepita per coinvolgere gli utenti in modo creativo e innovativo, incoraggiandoli a partecipare alla vivace comunità Lexus. Questa esperienza AI è parte integrante dell’hub LBX Experience, una suite di esperienze digitali e contenuti personalizzati fruibili attraverso i canali online di Lexus in Europa.

Con l’obiettivo di andare oltre i limiti dell’usuale esperienza di acquisto online di un veicolo, la LBX AI Experience mira a conquistare un pubblico più giovane e orientato ai social media.

Per iniziare, agli utenti viene richiesto di accedere ai propri account Instagram, consentendo così all’AI di analizzare l’estetica, la personalità, lo stile, la tipologia e le colorazioni dei loro post. Successivamente, verrà generato uno sfondo personalizzato che si integrerà con l’atmosfera della LBX, rispecchiando al meglio il loro stile. In alternativa, per chi non possiede un account Instagram, è possibile scegliere tra una selezione di immagini per fornire all’AI ulteriori dettagli sulle preferenze dell’utente.

In sintonia con lo stile e la personalità unica degli utenti, è possibile generare milioni di varianti, garantendo così che ogni creazione artistica dell’AI sia unica tanto quanto chi la commissiona. Una volta generata, l’opera d’arte AI può essere scaricata, salvata e naturalmente condivisa sui profili social dell’utente.

L’esperienza AI della LBX rappresenta un passo avanti significativo per Lexus nel campo delle esperienze digitali innovative e orientate al cliente. Si tratta di un’esperienza digitale all’avanguardia che sfrutta una combinazione di intelligenza artificiale e personalizzazione dei social media per creare opere d’arte visiva veramente personalizzate.