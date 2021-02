Lexus UX 300e: il SUV elettrico sbarca in Italia

Lexus annuncia ufficialmente il lancio sul mercato italiano di Lexus UX 300e, primo veicolo elettrico a batteria del gruppo Toyota in Europa.

Dal lancio di RX 400h (Full Hybrid) nel 2005, primo SUV elettrificato nel mercato premium, Lexus è stata un pioniere nell’introduzione della tecnologia elettrificata svolgendo un ruolo di primo piano nell’offrire prodotti allo stesso tempo prestazionali ed ecosostenibili. Da allora non ha mai smesso di innovare e oggi, con circa 2 milioni di auto ibride vendute in tutto il mondo, Lexus è il brand leader mondiale nel mercato Premium elettrificato. Anche in Italia dal 2013, è il primo e unico brand 100% Hybrid con una vasta gamma di modelli Premium Full Hybrid.

Da questa leadership nasce la UX 300e per soddisfare le crescenti esigenze di una mobilità elettrica mantenendo gli elementi differenzianti del piacere di guida, di affidabilità e qualità di una vettura Lexus.

UX 300e, è la combinazione tra design, innovazione, qualità e performance straordinarie tipiche del brand. Il nuovo motore elettrico ad alte prestazioni da 150 kW (204 CV) fornisce un’accelerazione lineare e istantanea coprendo lo 0-100 km/h in 7,5 secondi ed una velocità massima di 160 km/h.

Il SUV Lexus è alimentato da un pacco batterie da 54,3 kWh di nuova concezione composto da 288 celle agli ioni di lito ad alta capacità installato sotto il pavimento dell’abitacolo e dei sedili posteriori. La batteria di è stata accuratamente dimensionata per soddisfare le esigenze di una mobilità a medio raggio offrendo un buon equilibrio tra autonomia ottimale – fino a 315 Km WLTP – e prestazioni di guida dinamiche di un crossover.

Il posizionamento intelligente della batteria consente inoltre di abbassare il baricentro dell’auto, creando 47 litri di spazio aggiuntivo per i bagagli rispetto a UX 250h. Le batterie sono dotate di un sistema di gestione della temperatura che opera a basse e alte temperature ambiente. L’affidabilità è aumentata anche grazie all’uso di sistemi di monitoraggio multipli che regolano la carica e prevengono condizioni come il sovraccarico.

Lexus UX 300e è inoltre caratterizzato dalla sicurezza di un’estensione di garanzia gratuita fino a 10 anni (o fino a 1.000.000 km) su tutti i difetti di funzionamento della batteria BEV e sul degrado della capacità al di sotto del 70%, a condizione che il proprietario rispetti i regolari controlli previsti dal programma di manutenzione presso la rete ufficiale Lexus. Espressione tangibile di massima qualità e affidabilità tipiche di Lexus grazie alla pluriennale esperienza del brand nei sistemi di gestione delle batterie, del full hybrid electric e dei motori elettrici. Massima attenzione è stata data al comfort di guida, anche attraverso un’insonorizzazione dei rumori esterni curata nei minimi dettagli per la massima quiete a bordo.

La vettura, inoltre offre la più recente tecnologia Lexus di connessione auto gestita tramite l’applicazione LexusLink attraverso la quale gli automobilisti possono controllare lo stato di carica della batteria e l’autonomia di guida. Sono inclusi anche controlli di ricarica, come la funzione timer per informare il proprietario quando il veicolo sarà completamente carico o per programmare la ricarica in base a quando il veicolo dovrebbe essere guidato successivamente. L’applicazione consente inoltre di controllare a distanza varie funzioni come l’aria condizionata, il riscaldamento dei sedili e gli sbrinatori dei finestrini.

La gamma UX 300e si articola in 2 allestimenti: Premium e Luxury. I prezzi di listino partiranno da 57.000€ per la versione Premium fino ai 61.000€ della versione Luxury, prezzi che grazie agli Ecoincentivi Statali, in caso di permuta o rottamazione, scendono rispettivamente a 46.500€ per la Premium e 50.500€ per la Luxury.