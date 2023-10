LG: arriva in Italia l’edizione limitata del monitor dedicato a League of Legend

LG Electronics ha annunciato il lancio in Italia dell’edizione limitata del monitor gaming LG UltraGear OLED. Questa versione è stata appositamente progettata per gli appassionati del famoso gioco internazionale League of Legends. Da oggi fino al 30 novembre, il nuovo monitor sarà disponibile in preordine esclusivamente su LG Online Shop al prezzo di €999.

In aggiunta, coloro che effettueranno il preordine riceveranno in omaggio tre incredibili oggetti di gioco: il campione Jayce e la sua skin Jayce Martello Lucente, il campione Vi e la skin Project Vi, e infine il campione Caitlyn con la sua skin Caitlyn Luna Candida.

Il design del nuovo monitor è stato creato in collaborazione con la comunità di fan del gioco e presenta un’estetica Hextech che richiama l’ambientazione di League of Legends. Icone e immagini del gioco sono state integrate nelle schermate dei menu e nella struttura esterna, conferendo un aspetto vivace ed elegante. Le grafiche più iconiche e riconoscibili del gioco decorano il retro del monitor e la parte anteriore del supporto. Nei menu delle opzioni e delle impostazioni, i giocatori troveranno anche il logo del gioco, con caratteri e bordi che rimandano all’affascinante universo di League of Legends.

Come tutti i monitor della linea UltraGear, il 27GR95QL offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, arricchita da numerose funzionalità pensate appositamente per i gamer, tra cui una frequenza di aggiornamento elevata di 240 Hz e un tempo di risposta eccezionalmente basso di 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG).