LG e Magna insieme per le auto elettriche

LG e Magna International hanno deciso di creare una joint venture chiamata “LG Magna e-Powertrain” che si occuperà di produrre motori elettrici, inverter, caricatori di bordo ed altri componenti per le auto elettriche.

La joint venture consente alle due società di continuare a far crescere la loro offerta di prodotti per sistemi di trasmissione elettrica sfruttando le tecnologie esistenti, le capacità ingegneristiche e la copertura globale. Si prevede che il mercato dei motori elettrici, degli inverter e dei sistemi di guida elettrica registrerà una crescita significativa da qui al 2030 e la joint venture si rivolgerà a questo mercato globale in rapida crescita con un’offerta ai vertici del segmento.

LG ha maturato esperienza nello sviluppo di componenti per veicoli elettrici, in particolare per Chevrolet Bolt EV e Jaguar I-PACE. LG contribuirà ad accelerare il time to market e la scala di produzione di Magna per i componenti di elettrificazione, mentre l’integrazione di software e sistemi è una competenza che apporta Magna.

“Questa partnership è in linea con la nostra strategia di essere in prima linea sul fronte dell’elettrificazione e del supporto alle case automobilistiche con un’offerta diversificata e di prim’ordine”, ha affermato Swamy Kotagiri, presidente e neo-CEO di Magna. “Unendo le forze, ci aspettiamo di raggiungere sinergie per rendere efficienti gli investimenti e raggiungere maggiore velocità sul mercato, continuando a capitalizzare sull’accelerazione del mercato dei sistemi di trasmissione elettrica”.

“I produttori devono essere innovativi per mantenere posizioni di leadership nell’elettrificazione e, attraverso questo accordo, LG sta entrando in una nuova fase del suo business di componenti automobilistici, un’opportunità di crescita con un enorme potenziale”, ha affermato il dottor Kim Jin-yong, presidente di LG Electronics Vehicle component Solutions Company. “Crediamo che combinando le nostre capacità con l’esperienza e la notevole storia di Magna trasformeremo il mercato dei sistemi di trasmissione elettrica più velocemente rispetto a quanto potremmo fare continuando da soli”.

La transazione dovrebbe concludersi a luglio del 2021. Perché si concretizzi, però, deve arrivare il via libera dagli azionisti di LG anche se il passaggio sembra essere solo formale. Alla fine, la joint venture LG Magna e-Powertrain dovrebbe disporre di circa 1.000 dipendenti dislocati presso le sedi di LG negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina.