LG e Magna presentano una rivoluzionaria piattaforma per la mobilità del futuro al CES 2024

Durante il CES 2024, LG presenterà in esclusiva ai principali produttori automobilistici una nuova piattaforma che unisce le tecnologie Advanced Driver Assistance System (ADAS), Automated Driving (AD) e In-Vehicle Infotainment (IVI). Questa innovativa piattaforma per la mobilità futura è frutto della collaborazione tra LG e Magna, leader globale nella tecnologia per la mobilità, e è prevista per essere lanciata sul mercato nel prossimo futuro.

Iniziata nel 2023, la partnership tra LG e Magna si pone l’obiettivo di offrire esperienze di guida sempre più avanzate e diversificate. Le due aziende hanno con successo integrato un sistema informatico per veicoli in un unico System on Chip (SoC), rappresentando così una soluzione flessibile ed economica per gli OEM.

Questo singolo modulo elettronico supporta diversi sistemi IVI e l’integrazione dei domini ADAS/AD, garantendo un’efficace gestione dei vari requisiti ASIL (Automotive Safety Integrity Level) con un numero ridotto di unità di controllo elettroniche e una minore occupazione di spazio. Tale soluzione scalabile si rivela ideale per la transizione verso il Software-Defined Vehicle (SDV) e per il consolidamento della struttura elettrica/elettronica. L’integrazione di varie funzionalità in un singolo modulo permette la condivisione in tempo reale di dati tra differenti domini.

Attraverso un’interfaccia uomo-macchina dedicata (HMI), la piattaforma di LG offre esperienze di guida e interazioni più intuitive per conducenti e passeggeri, sfruttando display avanzati, cluster digitali, display AR-HUD (Augmented Reality-Head Up Displays) e software di visualizzazione. Inoltre, questa soluzione può essere personalizzata per soddisfare le specifiche esigenze di comunicazione integrata e del sistema IVI di ogni produttore automobilistico. Si prevede che i veicoli del 2027 saranno i primi a beneficiare di questa tecnologia avanzata.

Un altro successo nella collaborazione tra le due aziende è rappresentato da LG Magna e-Powertrain, unendo l’esperienza di Magna nei sistemi di propulsione elettrica con le capacità di LG nello sviluppo di componenti per motori elettrici, inverter e caricabatterie di bordo. Annunciata nel 2021, questa joint venture permette a LG e Magna di rispondere in modo proattivo ai trend di mercato e di offrire soluzioni innovative per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori.