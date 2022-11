LG: ecco il nuovo SMART Monitor 4K

LG Electronics presenta il nuovo monitor LG SMART Monitor 4K da 32 pollici (modello 32SQ780S). LG SMART Monitor permette di ricreare a casa propria una postazione perfetta per il lavoro da remoto, per il gaming e per l’intrattenimento, anche senza necessità di collegare un PC. Grazie alle sue caratteristiche e al supporto ergonomico caratterizzato dalla massima regolabilità, l’esclusivo modello 32SQ780S permette di godere dei propri contenuti preferiti stando comodamente seduti alla propria scrivania o sul divano.

In linea col motto “Work Smarter, Play Better”, LG SMART Monitor è l’alleato ideale per chi è alla ricerca di un singolo display collegabile al proprio pc o alla propria console e attraverso cui poter gestire molteplici attività. Grazie al sistema operativo TV di LG, webOS 22, LG SMART Monitor offre prestazioni tipiche dei monitor tradizionali – lavorare, giocare, studiare – ma al contempo può essere fruito come una vera e propria smart TV grazie a tutti i servizi di streaming, come YouTube e Netflix, inclusi nel sistema operativo. È infatti sufficiente collegare il monitor ad una rete Wi-Fi[ per godere dell’esperienza smart e interattiva propria dei TV di ultima generazione.

LG SMART Monitor offre un display Ultra HD 4K (3840 x 2160) che garantisce un’elevata qualità delle immagini. Con una copertura al 90% della gamma cromatica DCI-P3 e supporto HDR 10, questo monitor offre immagini chiare e precise per aumentare il senso di immersività durante la visione dei contenuti, dai film allo sport dal vivo fino al gaming. Inoltre, l’esperienza visiva assuma una dimensione ulteriore grazie all’ altoparlante stereo a doppio canale da 5 watt integrato.

Per una postazione di lavoro su misura dell’utente, con LG SMART Monitor si possono scaricare numerose applicazioni per l’home office da LG Content Studio, mentre LG ThinQ Homeboard supporta servizi IoT intuitivi basati su webOS che consentono di controllare facilmente i propri elettrodomestici. Inoltre, la connessione wireless smart tramite AirPlay2 (per device Apple) e MiraCast (per device Android) assicura che gli utenti possano eseguire il mirroring dello schermo dello smartphone direttamente sul monitor.

Infine, LG SMART Monitor è dotato del supporto LG Ergo, che rende semplicissimo regolare altezza, inclinazione, angolazione e profondità del display per ottenere la posizione ottimale per lavorare o guardare contenuti. LG Ergo può essere utilizzato in verticale e orizzontale consentendo diversi utilizzi in base alle preferenze dell’utente, mentre il suo supporto con morsetto a C assicura un’installazione facile e space-friendly.

LG SMART Monitor sarà disponibile da inizio novembre, a partire dagli Stati Uniti; seguiranno altri mercati.