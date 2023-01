LG: ecco la nuova linea di laptop LG GRAM

LG Electronics (LG) presenta al CES 2023 la nuova linea LG Gram, che quest’anno si arricchisce di nuovi modelli grazie all’arrivo dei nuovi Ultraslim e Style.

LG Gram continua a essere sinonimo di potenza e maneggevolezza, offrendo caratteristi- che tecniche di alto livello in formati eleganti e ultraleggeri che, grazie alla loro comodità, possono essere portati ovunque per un’esperienza d’uso eccezionale.

LG gram Ultraslim

Il nuovo LG Gram Ultraslim (modello 15Z90RT), il più sottile tra i modelli gram, è tra i protagonisti della nuova collezione. Pensato per chi è alla ricerca della massima portabilità, gram Ultraslim ha un peso ultraleggero di soli 998 grammi e uno spessore, quando chiuso, di soli 10,99 millimetri, proprio come uno smartphone o un blocco note. Pur essendo il più sottile della gamma 2023, il nuovo modello gram Ultraslim offre una qua- lità d’immagine e una potenza di elaborazione impressionanti, grazie al display OLED da 15,6 pollici con rivestimento Anti-glare Low Reflection (AGLR) e al chip Gen Intel Core di 13a generazione. A migliorare ulteriormente l’eccellente portabilità del nuovo modello è la presenza di un adattatore ultracompatto.

LG gram Style

I laptop LG Gram Style, disponibili nelle versioni da 16 e 14 pollici (modelli 16Z90RS e 14Z90RS), sono stati creati per chi ama esprimere il proprio stile unico ovunque vada. Entrambi i modelli LG Gram Style sfoggiano un elegante design in vetro che fa brillare e cambiare dinamicamente ciascuna delle varianti di colore disponibili in base alla luce e all’angolazione. L’attenzione al design continua all’interno dei nuovi gram, dove un tou- chpad “nascosto” con una tenue retroilluminazione a LED si accende a contatto con le dita.

Oltre alla cura per il design, i laptop LG Gram Style offrono performance eccellenti. Sono infatti dotati di un display 16:10 OLED con Anti-Glare Low Reflection e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, di una CPU Gen Intel CoreTM di 13a generazione e di un’unità a stato solido (SSD) Gen4 NVMeTM. Come gli altri modelli della gamma 2023, gli LG Gram Style supportano la connettività Thunderbolt 4 e HDMI e, novità di quest’anno, offrono un audio d’atmosfera con Dolby Atmos.

LG gram

Oltre ai modelli Ultraslim e Style, la nuova collezione 2023 include i nuovi laptop LG Gram da 17, 16, 15 e 14 (modelli 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R e 14Z90R), che offrono la perfetta combinazione tra ottime prestazioni e design leggero e compatto, ormai caratteristica distintiva dei laptop LG.

Ideali sia per uso business che per l’intrattenimento, i nuovi modelli da 17 e 16 pollici sono dotati di GPU NVIDIA GeForceTM RTX 3050 da 4 GB, CPU Gen Intel CoreTM di 13a generazione e SSD NVMeTM di 4a generazione. I nuovi modelli pesano meno di 1,45chilogrammi-nonostantelabatteriadigrandicapacità2 in grado di supportareoltre 20 ore di riproduzione video con una singola carica3 – e forniscono in dotazione lo stesso comodo adattatore compatto incluso con LG Gram Ultraslim.

I nuovi LG Gram vantano anche un’eccellente qualità d’immagine grazie al pannello IPS con rivestimento antiriflesso di cui sono provvisti tutti i modelli.

Novità di quest’anno sono il supporto della frequenza di aggiornamento variabile (VRR)4, che consente di godere di sessioni di gioco senza tearing e stuttering, e l’integrazione di Dolby Atmos, che offre un audio coinvolgente che contribuirà a dare vita a film, musica e giochi.

Infine LG presenta anche i nuovi modelli di LG gram 2-in-1 e del monitor LG gram +view.

Il nuovo LG gram 2-in-1, disponibile nei formati da 16 e 14 pollici (modelli 16T90R e 14T90R), offre la libertà di passare da un laptop a un tablet, o viceversa, in qualsiasi momento. Oltre al design con cornice super-sottile sui 4 lati e al telaio in alluminio, il nuovo “convertibile” vanta una suite di applicazioni preinstallate per prendere appunti e disegnare, ottimizzate per l’uso con la penna LG Stylus (Wacom AES 2.0). Allo stesso tempo, il monitor portatile LG gram +view (modello 16MR70) consente di raddoppiare la superficie dello schermo e di realizzare un multitasking più semplice ovunque ci si trovi. Il nuovo monitor portatile da 16” in formato 16:10 è dotato di due porte USB Type- CTM, che consentono di connettersi a due dispositivi contemporaneamente e di usufruire della comodità di un’alimentazione bidirezionale.