LG Electronics presenta OLED Transparent Touch

E’ la nuova versione del già noto OLED Transparent, una delle tecnologie più futuristiche e rivoluzionarie nel mondo del Digital Signage. Con OLED Transparent Touch, LG mette a disposizione delle aziende una tecnologia decisamente innovativa che, in questa nuova versione, si presenta con il touchscreen.

L’OLED Transparent Touch è un display innovativo e unico nel suo genere soprattutto per quel che riguarda il grado di trasparenza. Se la massima trasparenza nei display LCD è al 10%, gli OLED Transparent Touch by LG offrono un grado di trasparenza che arriva al 33%. La tecnologia OLED auto-illuminante fa sì che gli schermi siano quattro volte più trasparenti rispetto a quelli delle aziende competitor senza bisogno di retroilluminazione o di luce artificiale.

Questi display sono in grado di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente digitale di grande impatto, oltre che di offrire soluzioni innovative su misura e perfettamente in linea con le esigenze dei clienti. Ciò che rende questa soluzione davvero straordinaria è senza dubbio la funzionalità touchscreen. La rapidità di risposta è dovuta alla pellicola touch con tecnologia P-Cap (Projected Capacitive) inserita nel display. La pellicola touch P-Cap permette una velocità di risposta maggiore rispetto alla tecnologia IR utilizzata in altri display touchscreen. La struttura permette anche la trasparenza del display sottile come un foglio di carta.

L’eleganza è data dal design sottile della cornice, mentre il vetro temperato permette a questa soluzione di non subire danni durante il tocco ed essere più resistente rispetto ai display LCD.