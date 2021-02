LG: il cinema a casa con i proiettori della serie CineBeam

La nostra casa, dopo aver accolto l’ufficio, dà spazio anche al cinema che fa il suo ingresso in salotto grazie a dispositivi di ultima generazione come i proiettori LED Full HD e laser UHD 4K. Se fino a qualche anno fa i proiettori venivano acquistati soprattutto da cinefili e nostalgici, oggi il trend è cambiato. Sono in aumento le persone che non si accontentano di vedere i film in TV e sono invece alla ricerca del “grande schermo” per ricreare l’atmosfera di una vera e propria sala cinematografica. Oggi godere dell’intrattenimento cinematografico direttamente dal divano di casa è semplice grazie alle funzionalità dei proiettori moderni: piccoli, semplici da usare e adatti anche a chi non ha a disposizione grandi spazi.

A questo proposito LG Electronics ha ideato due soluzioni pratiche e facili da usare per ricreare, in modo semplice e unico, visioni su grande schermo nel comfort di casa. Si tratta dei proiettori della serie CineBeam modelli HF65LSR e HU80KG.

Sono finiti i tempi in cui era necessario avere a disposizione grandi spazi o pensare ad installazioni complesse per posizionare il proiettore alla giusta altezza e distanza. Con il modello LG Cinebeam HF65LSR, dotato di tecnologia a tiro corto, il proiettore può essere posizionato appena sotto o sopra lo schermo di proiezione: sono sufficienti 38 cm dalla parete di proiezione per ottenere uno schermo da 100 pollici. E che dire delle ore passate a cercare di regolare le immagini distorte che si creano quando il proiettore non è perfettamente perpendicolare allo schermo? Per fortuna non è più un problema. I proiettori LG sono dotati di correzione Keystone su 4 punti, una tecnologia che rimuove la distorsione e restituisce immagini perfettamente allineate. Un’altra caratteristica unica e per nulla scontata di questo proiettore è la qualità delle immagini: nitide, fluide e dettagliate, anche durante scene con movimenti rapidi, tipici dei film d’azione. Non sarà più necessario neanche assicurare l’assenza totale di luce: con una potenza luminosa di 1000 Lumen è possibile posizionare il proiettore anche in ambienti non completamente oscurati. Oltre alla proiezione su grande schermo, quello che spesso si rimpiange delle sale cinematografiche sono gli effetti sonori. Per questo motivo LG ha integrato speaker stereo da 6W che consentono di vivere un’esperienza totalmente immersiva e ottenere un audio imponente come quello dei cinema.

Se l’idea è quella di organizzare una serata speciale per guardare un grande evento sportivo con gli amici, rivedere i video dei momenti più belli trascorsi con il partner o dedicarsi a sessioni di gioco intense è possibile collegare il proiettore a diversi dispositivi come PC, smartphone, tablet e console di videogiochi. Insomma si posiziona, si accende e il gioco è fatto.

Grazie alla lampada LED di cui è dotato questo modello è possibile riprodurre colori vividi e realistici garantendo una durata stimata di 30.000 ore. Questo vuol dire che anche utilizzando il proiettore 8 ore al giorno la lampada dura circa 10 anni.

E’ disponibile sullo shop online di LG a 899€

E se avete un po’ di spazio in più in casa e siete alla ricerca di un’esperienza cinematografica senza precedenti allora la scelta giusta è il proiettore CineBeam Laser UHD 4K HU80KG. Questo proiettore, infatti, consente di ottenere una proiezione da 150 pollici di ampiezza e riesce a trasformare qualsiasi parete (incluso il soffitto) in uno schermo. Gli speaker integrati da 14W, rendono l’audio, ancora più potente e avvolgente. Leggero e maneggevole può essere trasportato e utilizzato in qualsiasi stanza della casa grazie alla pratica impugnatura e al cavo riavvolgibile. Estremamente versatile può essere posizionato in orizzontale o verticale sul pavimento, montato a parete o appeso al soffitto: le opzioni sono tante, ce n’è per tutti i gusti! La risoluzione di cui è dotato il proiettore e gli 8.3 milioni di pixel daranno alle immagini un livello di dettaglio incredibile. Anche questo modello può essere collegato ai dispositivi smart per visualizzare i contenuti presenti su tablet, smartphone e PC.

E’ disponibile sullo shop online di LG a 1.999€.