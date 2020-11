LG lancia il monitor gaming con risoluzione ultra HD 4K

LG presenta il nuovo monitor UltraGear dotato di funzionalità straordinarie. Con il nuovo monitor , LG Electronics dà un nuovo significato alle parole “gioco coinvolgente”. Vincitore del CES Innovation Award 2020 e del Red Dot Design Award, l’UltraGear da 27 pollici aggiunge infatti la risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160) alla qualità e alle eccellenti prestazioni del pannello Nano IPS con tempo di risposta 1 millisecondo (ms) Gray-to-Gray (GTG) e refresh rate da 144Hz, regalando agli appassionati di videogiochi un’esperienza d’uso senza precedenti.

In termini di ottimizzazione delle prestazioni di gioco, il nuovo monitor gaming di LG è all’altezza della meritata reputazione della serie UltraGear e si presenta come degno successore del primo monitor da gioco IPS 1ms (GTG) al mondo, lanciato a giugno dello scorso anno. Rispetto ai pannelli TN, la tecnologia IPS 1ms (GtG) utilizzata da questi nuovi monitor, consente di raggiungere una velocità sbalorditiva senza compromettere la qualità dell’immagine.

Oltre alla straordinaria velocità e alla riproduzione delle immagini accurata e realistica del modello precedente, il nuovo monitor UltraGear offre la nitidezza della risoluzione Ultra HD 4K per garantire il massimo impatto di gioco. Una combinazione di velocità, alta risoluzione e copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 regala ai videogiocatori un senso totale di immersione.

Certificato NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro, LG UltraGear presenta una migliore qualità delle immagini con movimenti impeccabili e privi di tearing e stuttering per esperienze di gioco incredibilmente fluide e realistiche. Inoltre, il monitor gaming realizzato da LG supporta anche la calibrazione

hardware che consente alla tecnologia Nano IPS di riprodurre il colore in maniera precisa. Con la certificazione VESA DisplayHDR 600, il monitor garantisce un livello elevato di qualità e precisione del colore, contrasto dinamico, elevata luminosità e un’ampia gamma cromatica.

UltraGear si presenta con un design accattivante, senza cornici sui 4 lati, e integra un nuovo supporto regolabile in altezza, inclinazione e orientamento (pivot), per creare la postazione più confortevole per il giocatore. Inoltre, il monitor è dotato della funzionalità Sphere Lighting 2.0, che conferisce all’ambiente di gioco un’atmosfera ancora più coinvolgente ed emozionante illuminando i led presenti sul retro del monitor in base ai suoni e ai colori del gioco.

“Il nuovo monitor gaming della serie UltraGear offre le prestazioni impareggiabili che i videogiocatori si aspettano da LG UltraGear, ha affermato Jang Ik-Hwan, senior vice president and head of the IT business unit of LG Electronics Business Solutions Company. “Continueremo ad espandere la gamma UltraGear, sfruttando la nostra tecnologia di visualizzazione IPS 1ms (GTG) per portare il gioco a livelli sempre più alti”.