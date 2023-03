LG lancia in Italia i nuovi monitor gaming OLED UltraGear

LG Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi monitor gaming OLED UltraGear, presentati in anteprima mondiale al CES 2023 di Las Vegas. Le due novità, i modelli 27GR95QE e 45GR95QE, sono disponibili da oggi in preordine esclusivo sul LG Online Shop, con un’offerta speciale che prevede uno sconto di €200 da applicare al prezzo consigliato al pubblico, solo fino al 5 aprile.

I nuovi monitor LG UltraGear OLED sono dotati di pannello OLED con una frequenza di aggiornamento a 240 Hz e un tempo di risposta inferiore a 0,03 millisecondi, il che garantisce un’esperienza di gioco fluida e priva di lag. Grazie ai pixel autoilluminanti, le immagini sono di qualità superiore, con colori precisi e realistici, un contrasto elevato e un nero perfetto. Queste caratteristiche rendono i nuovi modelli LG UltraGear OLED adatti a soddisfare ogni tipo di esigenza in fatto di monitor gaming.

Il monitor da gioco OLED da 27 pollici

Il monitor LG UltraGear OLED Gaming 27GR95QE è ideale per gli appassionati di videogiochi di ultima generazione. Il display OLED con risoluzione Quad HD (2.560 x 1.440) offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms (GTG), per un gioco fluido e a bassa latenza. Il monitor copre il 98,5% della gamma di colori DCI-P3, garantendo una grafica vibrante che soddisfa le aspettative degli sviluppatori dei videogiochi e degli artisti digitali che li hanno realizzati. Inoltre, lo schermo Anti-glare & Low Reflection (AGLR) facilita la visualizzazione delle immagini, consentendo di godere di un’esperienza di gioco senza distrazioni, indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale.

L’immersione di livello superiore con il display OLED curvo da 45 pollici

Il modello 45GR95QE è il primo monitor OLED curvo da 45 pollici di LG per il gaming, insignito del CES 2023 Innovation Award. Il display in formato 21:9 e risoluzione WQHD (3.440 x 1.440) offre un’esperienza di gioco immersiva, grazie alla curvatura 800R del pannello OLED opaco Anti-glare & Low Reflection. Certificato come prodotto a bassa emissione di luce blu dalle principali organizzazioni di test globali TÜV Rheinland e UL Solutions, il pannello OLED curvo del monitor UltraGear è meno dannoso per gli occhi rispetto a un pannello LED convenzionale. Il modello da 45 pollici offre un rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e una copertura del 98,5% del DCI-P3, producendo colori brillanti, neri profondi e immagini nitide che aumentano l’attenzione del giocatore. Come il modello da 27 pollici, anche il 45GR95QE ha un tempo di risposta inferiore a 0,03 ms GTG e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, sfruttando l’immenso potenziale dell’OLED per offrire un’immersione totale nel gioco.