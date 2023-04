LG Oled evo G3 arriva sul mercato italiano

LG annuncia il lancio in Italia della serie LG OLED evo G3, l’eccezionale line-up di TV OLED LG del 2023. La serie G3, che avevamo già ammirato a gennaio in occasione del CES 2023, sarà disponibile da oggi sul sito LG Online Shop e nei principali negozi di elettronica di consumo, con quattro diverse dimensioni: 83, 77, 65 e 55 pollici.

Grazie alla nuovissima architettura di controllo della luce, il Brightness Booster Max, LG OLED evo G3 offre una luminosità del 70% maggiore rispetto a un TV OLED LG tradizionale.

Questa caratteristica, combinata con il trattamento Super Anti Reflective, che riduce efficacemente i riflessi, rende il TV OLED evo G3 perfetto per essere utilizzato in qualunque ambiente domestico, anche quelli con maggiore luce. Il nuovo processore 4K α9 Gen6 con AI gestisce accuratamente la riproduzione di colori e dettagli sfruttando sofisticate tecnologie basate sul deep learning per perfezionare la riproduzione delle immagini e aumentare il senso di immersività e coinvolgimento. Il processore è inoltre alla base del funzionamento di AI Sound Pro, che rende più coinvolgenti le azioni sullo schermo grazie al suono surround virtuale a 9.1.2 canali riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV.

Ottimizzata anche l’esperienza d’uso grazie a un aggiornamento dell’interfaccia utente del sistema operativo webOS23 che ha portato maggiore organizzazione e fluidità nella gestione dei contenuti. La nuova interfaccia è caratterizzata infatti dalle Quick Card, pratiche schede tematiche che raggruppano le principali applicazioni di una stessa categoria (Home Office, Gaming, Musica, Sport e IoT) e da una raccomandazione dei contenuti organizzata in tab, che li rende più velocemente accessibili.

Il prezzo consigliato al pubblico di LG OLED evo G3 varia a seconda della dimensione, partendo da 6.499 euro per l’83 pollici, 5.199 euro per il 77 pollici, 3.599 euro per il 65 pollici e 2.599 euro per il 55 pollici.