LG presenta le novità per l’information display

LG presenta le sue innovative tecnologie per l’information display all’Integrated Systems Europe (ISE) 2022 a Barcellona. A ISE 2022 LG promuove il tema Move Daily Life Forward che ha origine dal famoso slogan dell’azienda Innovation for a Better Life. Spaziando dai display della linea OLED Transparent ai Micro LED fino alla lineup completa di prodotti LED per il digital signage, LG presenta le sue ultime novità commerciali che combinano soluzioni di digital signage con strumenti applicativi in grado di rispondere alle nuove esigenze di comunicazione post pandemia.

Il tempo trascorso all’interno delle proprie abitazioni in questi anni è aumentato e molte attività che un tempo venivano svolte all’esterno oggi si svolgono nel comfort di casa: dal lavoro allo studio fino agli hobby e alle visite mediche. In linea con questa tendenza, LG presenta LG MAGNIT e LG One:Quick Flex che sfruttano l’esperienza dell’azienda per creare display domestici di nuova generazione.

LG MAGNIT, presentata nel 2020 e già presente in diversi settori commerciali, sta ora puntando a ridefinire l’home cinema di livello premium offrendo un’esperienza visiva eccezionale, un design elegante e un maxi schermo da 136 pollici 4K UHD (3.840 x 2.160). Grazie ai diversi milioni di pixel LED autoemissivi questo display offre una qualità delle immagini sbalorditiva permettendo di godersi film, spettacoli televisivi, eventi sportivi e opere d’arte comodamente a casa propria. Per rendere la visione dei contenuti più facile e piacevole, tramite la piattaforma webOS 6.0 smart TV di LG, sono accessibili diverse applicazioni di streaming popolari.

Inoltre, se abbinato all’home speaker Beolab 90 di Bang & Olufsen, LG MAGNIT offre un’esperienza di home cinema ancora più coinvolgente.

One:Quick Flex è un’altra soluzione innovativa pensata per l’intrattenimento domestico. Il display all-in-one combina microfono, fotocamera e altoparlanti integrati con uno schermo da 43 pollici 4K UHD (3.840 x 2.160) e un supporto mobile opzionale. Con la sua semplice configurazione touch-based e il sistema operativo Windows user-friendly, non è solo adatto per lavorare da casa, ma anche per l’apprendimento a distanza, le videoconferenze, la formazione da remoto e l’intrattenimento. Di dimensioni maggiori, One:Quick Works da 55 pollici, combina capacità touch integrate con strumenti di videoconferenza intuitivi, ed è particolarmente utilizzato in ambienti educativi e aziendali, grazie ad una eccellente user experience e alla possibilità di connettere più utenti contemporaneamente.

I display LG OLED Transparent sono invece sempre più diffusi all’interno di ambienti business di livello premium e vengono utilizzati su pareti di vetro per creare immagini luminose e futuristiche e come utili strumenti per le riunioni. I display LG OLED Transparent vengono utilizzati anche nel settore dei trasporti come display pubblicitari o informativi sulle pareti di vetro delle stazioni. Si inserisce anche perfettamente all’interno dei musei dove viene utilizzato all’ingresso per dare il benvenuto ai visitatori o per sovrapporre gli oggetti al contesto e offrire un’esperienza immersiva. LG OLED Transparent Touch è diventato molto popolare tra i display interattivi.

UltraFine™ Display OLED Pro da 65 pollici, vincitore del Technology and Engineering Award, è stato costruito pensando ai professionisti delle case di produzione. Supporta interfacce di livello professionale, come SDI e SFP, e offre la risoluzione originale di alta qualità della sorgente senza ridimensionamento. Inoltre, per i coloristi che passano innumerevoli ore dietro allo schermo, UltraFine Display OLED Pro soddisfa gli standard Eyesafe e aiuta a proteggere i loro occhi dalla luce blu. LG UltraFine OLED Pro può essere utilizzato anche nelle aziende di post-produzione e nelle aziende OTT durante la proiezione.

LG presenta anche diverse innovazioni incentrate sugli ambienti mission critical. L’alta definizione e il design bezel-less dei display Fine-pitch LED offrono dettagli nitidi, mentre il LED Bloc da 54 pollici bezel-less, grazie alla semplicità con sui può essere installato, viene utilizzato come display video wall LCD da 55 pollici e si adatta alle staffe dei modelli di video wall LCD esistenti. Queste caratteristiche li rendono perfetti per applicazioni in sale di controllo aziendali, auditorium e aule virtuali.

Per il settore retail LG presenta la soluzione di gestione dei contenuti LG SuperSign QSR, che offre ai clienti una lavagna menu dinamica, ottimizza il sistema di visualizzazione della cucina e si integra con il sistema PoS. Per interagire con i clienti anche all’esterno LG presenta il display touch da 21,5 pollici ad alta luminosità. Che si tratti di un chiosco drive-thru, di una pompa di benzina o di una stazione di ricarica per veicoli elettrici, questo display è dotato di una luminosità che consente di poter visualizzare le informazioni in qualsiasi condizioni di luce e resiste a condizioni climatiche difficili e alla polvere.

Tra le varie proposte dell’azienda per i diversi settori, LG presenta inoltre le sue soluzioni cloud come Pro:Centric Cloud, una soluzione progettata per trasformare il modo di gestire l’ospitalità. Questo sistema permette a Pro:Centric, il sistema di gestione dei contenuti flessibile e intuitivo di LG, di essere esteso a diverse filiali attraverso un’architettura basata sul cloud. Gli hotel potranno quindi offrire servizi personalizzati, mantenere un’immagine coerente e raccogliere dati comportamentali in più sedi, tutto da un’unica postazione centralizzata.