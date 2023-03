LG presenta soluzioni HVAC all’avanguardia alla fiera ISH 2023 di Francoforte

LG presenta soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione (HVAC) all’ISH 2023, la fiera internazionale dedicata a climatizzazione, rinnovabili e tecnologie per il risparmio energetico in corso a Francoforte (Germania) fino al 17 marzo. L’azienda presenta le ultime tecnologie HVAC per il settore residenziale e commerciale che soddisfano la richiesta di prestazioni elevate ed efficienza energetica nei paesi europei.

In risposta alle normative ambientali sempre più stringenti e alla scarsità di gas naturale, il mercato HVAC europeo ha visto crescere l’interesse per i sistemi di condizionamento a pompa di calore in grado di ridurre le emissioni di carbonio e la dipendenza dai combustibili fossili. LG ha presentato diverse soluzioni nell’area dedicata alle soluzioni residenziali, tra cui le pompe di calore aria-acqua che utilizzano refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), i recuperatori di calore per la ventilazione (ERV), gli scaldacqua e le soluzioni di Energy Storage (ESS) e Building Energy Control (BECON) per la gestione intelligente dell’energia.

La nuova pompa di calore aria-acqua THERMA V R290 per applicazioni residenziali ha fatto il suo debutto mondiale all’ISH 2023. Utilizzando il refrigerante a basso impatto ambientale R290, la THERMA V R290 ha un GWP pari a 3, molto inferiore rispetto ai refrigeranti comunemente utilizzati nelle soluzioni di riscaldamento, e offre performance di riscaldamento eccezionali anche nei mesi più freddi dell’anno.

La serie LG THERMA V, grazie alle tecnologie avanzate e alle pratiche funzioni di risparmio energetico, sta riscuotendo un’ampia popolarità nel mercato europeo, registrando un aumento delle vendite di oltre il 120% nell’ultimo anno. In molti paesi europei in cui l’azienda opera nel settore HVAC, le vendite di pompe di calore LG sono più che raddoppiate nel 2022.

I prodotti LG THERMA V utilizzano l’aria esterna per generare energia per il raffreddamento e il riscaldamento, con un significativo aumento dell’efficienza operativa. LG Therma V utilizza infatti il 75% di energia termica ricavata dall’aria e solo il 25% di elettricità, aiutando in questo modo le famiglie a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili.

Per quanto riguarda le soluzioni commerciali, LG presenta il nuovo sistema di climatizzazione a flusso refrigerante variabile (VRF) MULTI Vi, che integra l’Intelligenza Artificiale per migliorare il risparmio energetico fino al 24,7%. Grazie alla funzione AI Smart Care, MULTI Vi sfrutta i dati relativi alle abitudini di utilizzo e i dati relativi alla temperatura esterna per regolare la potenza di raffrescamento e riscaldamento. MULTI V i si avvale anche della funzione AI Indoor Space Care per contribuire a mantenere una temperatura interna uniforme, accendendo automaticamente le unità interne in una determinata area quando viene rilevata la presenza di persone e spegnendole nuovamente quando queste si sono allontanate.