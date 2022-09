Lg presenta una collezione Playmobil esclusiva a tema Lg

LG Electronics in collaborazione con PLAYMOBIL®, il più grande produttore tedesco di giocattoli, ha presentato oggi all’IFA 2022 di Berlino una collezione esclusiva di personaggi a tema LG. Le nuove mini figure con personaggi ed elettrodomestici in miniatura saranno disponibili a partire dal prossimo anno in occasione di diversi eventi online e offline che rispondono all’impegno di LG di creare esperienze F.U.N (First, Unique and New) per i propri clienti.

Le tre nuove mini figure create da LG e Playmobil sono esposte nella zona Lifestyle dello stand di LG: in particolare le tre mini figure rappresentano Henry (alias “LG Man”), attento alla sicurezza e sempre pronto ad aiutare, Nora, la popolare influencer di cucina e lifestyle, e J. J., appassionato di moda.

I tre personaggi saranno affiancati dalle versioni in miniatura degli innovativi elettrodomestici LG tra cui le lavatrici, i forni e i frigoriferi InstaView™, e la WashTower™.

“Siamo contenti di offrire ai visitatori di IFA un’anteprima della nostra nuova fantastica collezione di mini figure creata in collaborazione con PLAYMOBIL”, ha dichiarato Roh Sookie, head of brand communications at LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Questi piccoli giocattoli da collezione saranno disponibili a partire dall’inizio del 2023 in occasione di eventi e promozioni esclusive. Continueremo a offrire attività interattive che garantiscono esperienze uniche e mettono in evidenza il costante impegno di LG nell’innovazione per una vita migliore.”