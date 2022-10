LG: un formato da 98″ per la nuova lavagna della serie TR3PJ

LG Electronics consolida la propria leadership globale nel settore delle lavagne interattive presentando la nuova serie TR3PJ della linea Monitor Touch con risoluzione in Ultra HD (UHD) disponibile in quattro diversi tagli: 65″, 75″, 86″ e, per la prima volta, 98″.

La nuova lavagna interattiva serie TR3PJ è capace di supportare fino a 20 punti multi touch contemporaneamente, garantisce un’ottima esperienza di scrittura e senza errori grazie allo spazio quasi inesistente tra il vetro frontale touch e la matrice LCD che consente di interagire e usare l’inchiostro digitale con precisione. Inoltre, la funzionalità Air Class permette di connettere alla lavagna fino a 30 studenti, dando così la possibilità di svolgere lezioni interattive tramite dispositivi mobili dotati di browser web e consentendo una partecipazione attiva con votazioni, condivisione di testi e risposte a quesiti.

Progettata con tecnologia touch a infrarossi e sistema operativo Android 9.0, la nuova lavagna interattiva LG è compatibile con i principali sistemi operativi esterni (Android, iOS, Mac, Windows), ed è dotata di una CPU Quad A73 e RAM/ROM da 4G + 32G, compatibilità USB Type-C e supporto slot OPS con Power Delivery che permette di montare in modo facile e veloce un Pc OPS sul retro della lavagna digitale interattiva con alimentazione interna. Rispetto alle precedenti versioni, la serie TR3PJ presenta inoltre numerose novità volte a migliorare e facilitare l’esperienza dell’utente. Tra queste la versione aggiornata di Bytello Share (Screenshare Pro) che permette di visualizzare in tempo reale fino a un massimo di 6 schermi o file condivisi e l’aggiornamento del sistema per le annotazioni versione Edu 2.0 OS con diversi nuovi strumenti come: condivisione QR, un’e-mail diretta e la possibilità di personalizzare lo sfondo adattandolo al contesto. Inoltre, grazie all’usabilità migliorata, gli utenti possono abilitare il mirroring del proprio schermo con Chromecast, Airplay e Miracast utilizzando la stessa rete.

Infine LG non perde di vista la sicurezza e la riservatezza dei dati grazie all’introduzione della modalità “Secure”, in grado di disattivare le opzioni di mirroring dello schermo per SSP (Screen Share Pro) e impedire la visualizzazione, tramite schermo condiviso, di contenuti non autorizzati su vari dispositivi. Inoltre, la modalità USB Block impedisce la copia automatica su dispositivi non autorizzati, mantenendo così i dati in sicurezza.

Per una per una maggiore efficienza energetica, infine, è possibile attivare la funzione DPM che abilita l’accensione dello schermo solo in presenza di un segnale in entrata.