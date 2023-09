LG: un monitor in edizione limitata dedicato a League of Legend

LG Electronicspresenta un’edizione limitata del monitor gaming LG UltraGear OLED dedicata agli appassionati di League of Legends.

Oltre a un display OLED da 27 pollici che vanta un’elevata frequenza di aggiornamento pari a 240 Hz, il monitor presenta una straordinaria personalizzazione a tema League of Legends sia nella grafica del supporto che sui menu a schermo, sviluppata grazie al prezioso supporto dei fan del gioco.

Come ci si aspetta da un prodotto della linea UltraGear, il monitor 27GR95QL offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente ed è ricco di funzioni pensate per i gamer.

La limited edition League of Legends del monitor da gioco UltraGear OLED è l’ultimo esempio della solida collaborazione di LG con Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends. Uscito per la prima volta nel 2009, l’amatissimo gioco multiplayer online battle arena vanta oggi il più grande fandom di tutti gli esports. Oltre 600 milioni di fan hanno giocato a LOL negli ultimi dieci anni raggiungendo una media mensile di 180 milioni di giocatori.

Progettato pensando alle esigenze degli appassionati di League of Legends e ideale per il gioco competitivo, il monitor 27GR95QL offre un ampio schermo da 27 pollici, un’elevata frequenza di aggiornamento e un tempo di risposta pari a soli 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG). Il display OLED con risoluzione QHD (2560 x 1440) supporta anche HDR10 e copre il 98,5% della gamma cromatica DCI-P3, regalando al gioco colori vividi e precisi, dettagli nitidi e un elevato livello di contrasto.

Il monitor gaming UltraGear OLED di LG in edizione limitata adotta il design Hextech che contraddistingue League of Legends, integrando icone e immagini del gioco nelle schermate dei menu e sulla struttura esterna che risulta vivace ed elegante: le grafiche più conosciute e ricorrenti del gioco sono state infatti applicate sul retro del monitor e sulla parte anteriore del supporto. I giocatori ritroveranno inoltre sui menu di opzioni e impostazioni il logo del gioco, completo di caratteri e bordi che rimandano all’universo League of Legends.

Oltre al nuovo monitor OLED UltraGear in edizione limitata, LG e Riot Games hanno lavorato a quattro mani per realizzare una serie di iniziative volte allo sviluppo degli esports a livello internazionale. Dal 2022 infatti, LG è Official Display Partner del Campionato Europeo di League of Legends (LEC) e sostiene inoltre la lega professionistica mettendo a disposizione delle squadre i propri monitor gaming UltraGear all’avanguardia.

La limited edition League of Legends del monitor UltraGear OLED sarà pre-ordinabile in Italia su LG Online Shop a partire dal 18 ottobre