Lifestyle Citroën: le idee regalo per la Festa della Mamma

Si avvicina il giorno della Festa della Mamma. Per trovare il regalo perfetto con cui dire alle nostre mamme quanto le amiamo e le apprezziamo, la Boutique online Citroën lifestyle propone una selezione di oltre 40 prodotti utili, funzionali e pratici, tutti caratterizzati da quello stile Citroën unico che farà sentire ogni mamma non solo la più amata, ma anche la più moderna di tutte! Tra questi: una bicicletta di design a una tazza personalizzata per gustare un momento di pausa, dalla tortiera 2CV per preparare i dolci preferiti ad un raffinato orologio da polso.

Tutte queste idee sono disponibili con un prezzo speciale, scontato del 20% rispetto al prezzo a catalogo, riservato in esclusiva per festeggiare tutte le mamme! L’iniziativa è valida fino a domenica 9 maggio e per beneficiare dello sconto, è sufficiente inserire il codice MAMMECITROEN nel proprio ordine online, all’interno dello shop online del brand

Ecco qui di seguito una selezione dei prodotti inclusi nell’operazione.

Woman Rider the Citroënist by Martone, edizione limitata

Un modello di bici che unisce funzionalità e comfort, nato dal know-how di un partner esperto di “mobilità chic” un oggetto di mobilità sostenibile, confortevole ed elegante, progettato per la vita di tutti i giorni e per il tempo libero.

Disponibile in un’unica dimensione (44cm), la bici da donna Woman Rider The Citroënist by Martone è perfetta per un utilizzo quotidiano. È pensata per essere pratica al 100%, con il suo cestino appositamente incorporato nel manubrio, ideale per trasportare piccoli oggetti.

Il telaio di Rider The Citroënist by Martone, completamente bianco, è in lega d’acciaio e alluminio, e pesa appena 12 chili. Le ruote nere solo larghe 700 x 32 mm, con mozzi in acciaio inossidabile e pneumatici neri resistenti alle forature.

Il sistema di trasmissione manuale a 3 marce, di altissima qualità, è prodotto da Sturmey Archer, e regala una pedalata fluida, per muoversi con stile. È inoltre riconoscibile grazie alla catena rossa, tipica dei modelli Martone.

Orologio da polso da donna X_33

Per le mamme sempre di corsa che devono tenere costantemente sotto controllo lo scorrere del tempo per far fronte a tutti i loro impegni, Citroën propone un elegante orologio da polso. Con il suo cinturino in pelle e lo stile semplice e senza tempo, questo accessorio donerà un look chic e femminile.

Tortiera 2CV

Per le mamme che amano dare un tocco di creatività alle pause golose che scandiscono la giornata, Citroën lifestyle propone questo stampo per torte dalla forma dell’iconica Citroën 2CV. Realizzata in silicone, la tortiera lascia libero spazio alla fantasia nella creazione dei dolci e permette di realizzare numerose ricette con modalità di cottura differenti: al forno, al micro-onde e anche nel congelatore.

Gancio per appendere la borsa, pratico e sicuro

A volte le soluzioni più semplici e discrete sono le più pratiche e apprezzate. Solo chi porta sempre una borsa sulle spalle sa quanto possa essere fastidioso tenerla d’occhio quando si beve una bevanda o un drink. Citroën propone un elegante gancio per borsa da tavolo della suggestiva linea Citroen Origins in grado di risolvere definitivamente questo problema: mentre il suo efficace rivestimento antiscivolo fa sì che la borsa non si muova da dove la lasciamo, le sue ridotte dimensioni permettono di essere trasportato senza ingombro e senza fatica nella stessa borsa a cui dà sostegno. Disponibile in rosso e blu.

Tazza della collezione “The Citroënist”

Citroën ha pensato anche alle mamme che ogni tanto si concedono una pausa per sorseggiare la loro bevanda preferita. “The Citroënist” Mug è un pratico oggetto dal design moderno che disseterà la sete di ogni mamma con stile.