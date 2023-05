Ligabue, “Dedicato a Noi”: nuovo album di inediti e concerti a Milano e Roma

Luciano Ligabue, torna sulla scena musicale con il suo atteso nuovo album di inediti intitolato “Dedicato a Noi”. Dopo tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, Ligabue promette di offrire ai suoi fan un’esperienza musicale unica che li farà sorridere e divertire. L’album sarà disponibile a settembre, ma il suo primo singolo, “Riderai”, è già stato lanciato in radio, riscuotendo grande successo.

Inoltre, per rendere quest’anno ancora più indimenticabile, Ligabue ha annunciato due concerti straordinari negli stadi più iconici d’Italia. Il 5 luglio si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, mentre il 14 luglio farà tappa allo Stadio Olimpico di Roma. Questi concerti promettono di essere esperienze uniche, in cui i fan potranno godere delle indimenticabili performance live di Ligabue e cantare a squarciagola i suoi grandi successi.

Ma le sorprese non finiscono qui. Luciano Ligabue sarà anche tra i protagonisti di un concerto-evento speciale intitolato “Italia Loves Romagna”. Questo evento solidale, che si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia, ha lo scopo di aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna. Ligabue, insieme ad altri grandi artisti, contribuirà a rendere questa serata memorabile, donando il proprio talento per una causa nobile.