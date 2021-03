Lighting amplia la linea “Lako”: minimalismo tridimensionale

Lighting, azienda fondata nel 1987 a Lumezzane in provincia di Brescia e specializzata nell’illuminazione outdoor, amplia la linea Lako, prodotti da parete e bollard con nuove varianti. Incrementando la quantità delle soluzioni luminose offerte, [LND] vuole andare incontro alle esigenze di professionisti del settore, proponendo un catalogo aggiornato e ampio.

Lako è una linea di prodotto che interpreta il minimalismo attraverso linee pulite e forme semplici, unendole all’elevata performance. La tridimensionalità di Lako, famiglia composta da apparecchi a muro e quelli da terra, è caratterizzata da forme cilindriche degli apparecchi e un’estetica moderna che si integrano con facilità nelle varie tipologie di ambiente outdoor.

Lako, altamente tecnologico nella propria semplicità, è un’espressione della luce perfetta per illuminare e valorizzare vialetti d’accesso e percorsi di camminamento in parchi e giardini. Il fascio luminoso di Lako, a scelta tra mono o bi-emissione, produce una luce asimmetrica dall’effetto morbido e mai invasivo. Le applicazioni sono caratterizzate da una sorgente luminosa LED, mentre le potenze 6W (108 lumen) e 9W (260 lumen) accolgono una nuova opzione, ancora più potente, da 18,5W (530 lumen). Un’altra variazione è rappresentata da una nuova altezza del bollard: 118,5 cm.

Pensata per offrire una presenza più imponente ma pur sempre discreta nello stile, questa versione di Lako si allinea alle altre per tutte le altre specifiche tecniche, date per garantire qualità e performance. Con una temperatura colore è di 3000 K e un’alimentazione a 220-240 Vac a 50-60 Hz (classe A++), il prodotto è caratterizzato da uno schermo opale, corpo in alluminio pressofuso EN-47100 e alluminio estruso EN AW6060.

Lako nasce per rispondere perfettamente alle intemperie e agli agenti esterni: la protezione certificata IP65 protegge l’apparecchio da spruzzi d’acqua e infiltrazione di polveri, mentre IK08 lo ripara da urti provenienti da oggetti estranei (fino a 5 Joules). La finitura in vernice a polvere, per Lako, è disponibile nei colori graphite o oxide.

Lako, esattamente come ogni altro prodotto della gamma illuminotecnica di [LND], subisce l’applicazione di specifici trattamenti di antiossidazione eseguiti direttamente presso l’azienda per rendere il prodotto praticamente indistruttibile e quindi permettere al cliente finale di ammortizzare gli interventi di manutenzione successivi e di prolungare il ciclo della vita della lampada.

Lighting, da tempo sinonimo di impegno nell’R&D, amplia la gamma di prodotti offerti nell’ambizione di offrire sempre più scelta ai prescrittori e ai progettisti del settore, contribuendo così a creare scenari di outdoor lighting unici e performanti.