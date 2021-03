Linee innovative ed eleganti: il nuovo Riviera V4 di Caberg

RIVIERA V4 è il nuovo demi jet di Caberg dalle linee innovative ed eleganti pensato sia per l’utilizzo urbano ed extra urbano. E’ prodotto in due taglie di calotta per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista. Inoltre, grazie al ridotto volume, risulta essere pratico e comodo con la possibilità di essere stivato facilmente nei sottosella più stretti.

Il sistema di ventilazione è costituito da una presa d’aria superiore e da due estrattori posteriori, offrendo un confort ottimale anche nelle condizioni atmosferiche più estreme.

L’esclusivo sistema Double Visor Tech di Caberg permette di guidare sempre con la luce ideale e quindi in piena sicurezza, grazie ad una visiera parasole interna facilmente manovrabile. Inoltre, RIVIERA V4, rispetto al modello precedente, ha una visiera esterna e una visiera parasole più lunghe così da permettere una maggiore protezione e confort durante la guida.

La fibbia a regolazione micrometrica permette una sicura ma facile regolazione. Inoltre è presente un anello d’acciaio per assicurare il #casco alla motocicletta. Gli interni, compreso il paranuca, sono completamente estraibili e lavabili e sono studiati con tessuti ad alta traspirabilità.

RIVIERA V4 è predisposto per accogliere il nuovo sistema di comunicazione wireless JUST SPEAK EVO che, grazie alla tecnologia Bluetooth, permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un navigatore satellitare ed ascoltare musica attraverso un lettore MP3 o attraverso il cellulare. Just Speak EVO utilizza il profilo Bluetooth A2DP.

RIVIERA V4 è disponibile nei colori Nero Opaco, Bianco, Antracite Opaco e Blu Opaco Yama e nella versione grafica ELITE offerta in quattro combinazioni di colori. Inoltre è offerto nell’accattivante versione grafica MUSE disponibile solamente nelle taglie XS, S e M.