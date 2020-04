L’intrattenimento è ovunque con Xgimi MoGo

E’ compatto e moderno e può diventare un dispositivo davvero “sfizioso”. Soprattutto in viaggio ma anche per allietare queste lunghe giornate passate chiusi in casa, a causa dell’emergenza coronavirus. E’ il proiettore portatile XGIMI MoGo, un prodotto estremamente compatto e moderno che punta molto sul design e sulla versatilità.

MoGo può proiettare immagini a risoluzione 540p con un ottimo livello di luminosità (210 ANSI Lumen), cosa che si rivela fondamentale per un prodotto che può essere usato anche in ambienti illuminati o durante il giorno. Ottimo anche il comparto audio: il prodotto incorpora un sistema sonoro firmato Harman Kardon, con altoparlanti da 3 Watt. Grazie ad Android TV integrato, MoGo può inoltre accedere direttamente a più di 5.000 app ed essere usato per gustarsi i contenuti di piattaforme come YouTube o Netflix, oppure per riprodurre giochi disponibili per Android.

I prodotti di XGIMI sono distribuiti in Italia da Attiva. Il modello MoGo è proposto con un prezzo al pubblico di 499 euro, mentre MoGo Pro è disponibile a 599 euro.